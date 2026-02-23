Melayani Sepenuh Hati, Pegadaian Raih Penghargaan Top Achievement Of The Year 2026

Makassar,–PT Pegadaian raih apresiasi sebagai institusi keuangan yang adaptif dan inovatif, dalam ajang bergengsi Indonesia Top Achievements of the Year 2026. Pegadaian sukses membawa pulang dua penghargaan utama, yakni Excellence in Customer-Centric Transformation in Financial Services 2026 dan Excellence in Inclusive Finance Leadership 2026. Acara ini berlangsung meriah di Grand Studio Metro TV, Kedoya Jakarta, pada Jumat (20/2/2026).

Penghargaan ini diterima langsung oleh Kepala Divisi Layanan & Contact Center PT Pegadaian, Rinny A. Hadjoh. Mengusung tema “Transforming for Reinventing Indonesia”, Indonesia Top Achievements of the Year 2026 merupakan bentuk apresiasi bagi institusi dan pemimpin yang dinilai mampu menunjukkan kinerja unggul serta transformasi yang memberikan dampak luas bagi kemajuan bangsa.

“Bagi kami, penghargaan ini bukan sekadar pencapaian, melainkan sebuah komitmen dan pengingat bahwa di balik setiap angka dan prestasi, ada kepercayaan masyarakat yang harus kami jaga,” ungkap Rinny dalam glory speech-nya.

Keberhasilan Pegadaian meraih penghargaan ini tidak lepas dari komitmen dan konsistensi perusahaan dalam memenuhi lima kriteria utama penilaian, diantaranya prestasi yang berasal dari pencapaian kinerja keuangan dan operasional yang solid, inovasi melalui kemampuan Perusahaan menghadirkan solusi baru di era digital, transformasi dengan langkah nyata dalam memperbarui model bisnis. Selain itu kompetensi juga menjadi penilaian, dimana Pegadaian memiliki keahlian unik dan mendalam khususnya di sektor gadai dan jasa keuangan, serta kontribusi atau dampak nyata bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Pemimpin Wilayah VI SulSelBarRa Maluku, Pratikno menyampaikan rasa terima kasih mendalam atas apresiasi yang diberikan kepada Pegadaian melalui kedua penghargaan tersebut.

“Semangat “Melayani Sepenuh Hati” menjadi fondasi utama dalam setiap langkah operasional perusahaan. Penghargaan ini diharapkan menjadi energi baru bagi seluruh insan Pegadaian di seluruh Indonesia untuk terus berinovasi dan memberikan manfaat nyata bagi para nasabah,” jelas Pratikno.

Dengan capaian prestasi di awal tahun 2026 ini, Pegadaian optimis dapat terus memperkuat ekosistem ekonomi kerakyatan. Melalui visi sebagai The Leader in the Gold Ecosystem and Digital Growth Inclusion, PT Pegadaian akan terus berfokus pada transformasi digital yang berkelanjutan, dengan upaya peningkatan kualitas layanan dan keandalan sistem guna mendukung pertumbuhan bisnis yang sehat sekaligus memperluas akses layanan keuangan yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. (*)