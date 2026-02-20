Malam Pertama Tarwih, Begini Pesan Ketua DKM Masjid Nurul Khalifah

MAKASSAR, UPEKS.Co.id— Di tengah guyuran hujan deras sejak dhuhur hingga pelaksanaan shalat Tarwih di masjid Nurul Khalifah yang beralamat di kampung Borong Raukang, Samata, kabupaten Gowa, tak menyurutkan ratusan warga memadati masjid tersebut, Rabu, (18/2/2026) saat melaksanakan shalat tarwih berjamaah.

Dalam sambutannya sebelum tarwih dilaksanakan, ketua panitia ustad Satriadin memberi laporan terkait kegiatan Ramadhan tahun 2026. Dia berpesan agar para jamaah menjaga kebersihan dan keamanan dan tidak menghambur hamburkan air saat mengambil wudhu serta tidak membawa anak kecil jika dianggap bisa menganggu jamaah lain.

“Iye, sebaiknya tidak membawa anak kecil yang bisa saja mengganggu kekhusyukan kita dalam beribadah serta jamaah lain, seperti kejadian tahun lalu. Begitupula ketika mereka buang air kecil di karpet. Maka sebaiknya diberi pampers dan kita bisa menjaga mereka dengan baik,” pinta ustad Satriadin.

Sementara itu saat membawakan ceramah Tarwih, ketua Umum Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Nurul Khalifah Samata, ustad, Syamhur Daeng Rote, S.Si, menekankan pentingnya memperbanyak doa di bulan suci Ramadhan ini.

“Bulan Ramadhan ini adalah bulan untuk mempebanyak doa. Dan yakin saja doa kita dibulan suci ini, pasti Allah kabulkan” tegasnya.

Diapun mengutip Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 yang menegaskan kewajiban berpuasa bagi orang beriman untuk mencapai ketakwaan, sebagaimana diwajibkan atas umat sebelumnya.

“Kemudian dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 186, Allah Subhana Wata-ala menegaskan kedekatan dengan hamba-Nya yang berdoa, dan mengabulkan setiap permohonan. Tapi dengan syarat, kita diperintahkan untuk taat dan beriman kepada-Nya,” sambung ustad Syamhur.

Berdoa dengan penuh keyakinan dan harapan kepada Allah, sambung ustad Syamhur akan mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Pendengar bagi hamba yang memohon dengan hati yang tulus.

“Saya memiliki banyak bukti dan pengalaman dengan memperbanyak doa utamanya di bulan suci Ramadhan ini. Termasuk saat menunaikan Umroh kemarin. Sesuatu yang mustahil terjadi, namun karena kekuatan doa, maka Allah Subhana Wata-ala mengabulkannya.” Ungkapnya.

Diakhir ceramahnya Ustad Syamhur meminta kepada seluruh jamaah untuk menjadikan bulan suci Ramadhan ini dengan memperbanyak doa.

“Mari pak, bu menjadikan bulan suci Ramadhan ini dengan memperbanyak doa doa kita. Insya Allah akan dikabulkan” tandas ustad Syamhur. (*)