Loncat 16 Peringkat! IPLM Takalar Tembus 4 Besar Sulsel dan Masuk Jajaran 33 Nasional

Takalar, Upeks– Kabupaten Takalar mencatatkan sejarah baru di dunia literasi nasional. Di tengah suasana bulan penuh berkah, Pemerintah Kabupaten Takalar melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) berhasil membuktikan komitmennya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Berdasarkan Surat Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Nomor B.844/4/APB.00.02/II.2026 yang dirilis Perpustakaan Nasional RI pada Jumat (20/2/2026), Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Takalar tahun 2025 melesat ke angka 26,38.

Capaian ini mengantarkan Takalar ke peringkat 4 se-Sulawesi Selatan dan posisi 33 secara nasional. Sebuah lompatan fenomenal mengingat pada periode sebelumnya, Takalar masih bertengger di peringkat 20 tingkat provinsi.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Takalar, Syainal Mannan, S.S.T.P., M.Si., mengaku bersyukur atas pencapaian ini. Saat dihubungi melalui sambungan telepon, ia menegaskan bahwa keberhasilan ini bukan kerja instan, melainkan hasil kolaborasi masif seluruh elemen masyarakat.

“Ini adalah kemenangan kolektif. Kami bergerak berdasarkan arahan Bupati melalui program ‘Takalar Cepat untuk Takalar Unggul Teknologi Digital’, khususnya di sektor literasi digital. Tim IPLM, para penggiat literasi, serta sinergi dengan perpustakaan sekolah, desa, dan kecamatan bekerja luar biasa,” ujar Syainal, Minggu (22/2/2026).

Revolusi Digital: Dari KIBACA hingga Studio Literasi

Salah satu faktor utama pendongkrak IPLM Takalar adalah transformasi digital yang agresif. DPK Takalar meluncurkan Perpustakaan Digital KIBACA, sebuah aplikasi berbasis Android yang dapat diunduh melalui Play Store. Dengan koleksi mencapai 850 judul dan total 3.394 eksemplar buku digital, masyarakat bisa mengakses bahan bacaan kapan saja dan di mana saja selama 24 jam.

“Ini jawaban atas tantangan zaman. Buku harus bisa dibawa kemana-mana, cukup dalam genggaman,” tambah Syainal.

Tak hanya aplikasi, DPK Takalar juga mengintegrasikan layanan melalui portal Sipakatau.takalarkab.go.id/perpustakaan untuk sistem otomasi perpustakaan. Fasilitas fisik pun tak luput dari perhatian. Dua ruangan strategis, yaitu Takalar Learning Centre (TLC) dan Studio Literasi, kini dilengkapi dengan perangkat digital mutakhir yang bisa dimanfaatkan oleh pelajar, mahasiswa, hingga komunitas literasi.

Optimisme dan PR ke Depan

Meski torehan ini membanggakan, Syainal enggan berpuas diri. Ia mengakui bahwa masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, baik dari aspek kualitas sumber daya manusia pengelola maupun kuantitas koleksi buku.

“Kami tidak boleh cepat puas. Peringkat 33 nasional adalah capaian besar, tapi kami ingin menembus 10 besar. Ini tantangan kami ke depan untuk mewujudkan Takalar yang lebih maju, cerdas, dan menghasilkan SDM unggul dan berdaya saing,” tegasnya.

Dengan semangat kolaborasi dan inovasi digital yang telah terbangun, Takalar kini tidak hanya dikenal sebagai daerah agraris, tetapi juga menjelma sebagai pusat literasi baru di Sulawesi Selatan. Masyarakat pun berharap prestasi ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan di tahun-tahun mendatang. (*)