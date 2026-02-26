LG Serahkan Instalasi Seni dari E-Waste ke SDN Ragunan 08, Edukasi Lingkungan Sejak Dini

JAKARTA, UPEKS.co.id — PT LG Electronics Indonesia (LG) menyerahkan karya seni instalasi berbahan dasar limbah elektronik (e-waste) kepada SDN Ragunan 08, Jakarta Timur, Rabu (26/2).

Penyerahan ini menjadi puncak program E-Waste Recycling for A Better Planet, kampanye edukatif LG untuk meningkatkan kesadaran pengelolaan sampah elektronik di Indonesia.

Presiden PT LG Electronics Indonesia, Ha Sang-chul, mengatakan karya seni tersebut diharapkan mampu menanamkan kepedulian terhadap bahaya dan pengelolaan limbah elektronik sejak usia dini.

“Menjadi harapan kami, karya seni ini dapat mendukung upaya menumbuhkan kesadaran pada sampah elektronik dan pengelolaannya sejak usia dini,” ujarnya.

350 Kilogram E-Waste Terkumpul

Program E-Waste Recycling for A Better Planet berlangsung sepanjang September hingga Oktober 2025. Dalam periode tersebut, LG mengajak masyarakat mengumpulkan perangkat elektronik tak terpakai untuk didaur ulang.

Untuk mempermudah partisipasi, LG menyediakan kotak pengumpulan di enam titik berbeda. Hasilnya, sebanyak 350 kilogram sampah elektronik berhasil dikumpulkan.

Dalam pelaksanaannya, LG menggandeng Liberty Society Indonesia, organisasi yang dikenal berfokus pada pengolahan limbah menjadi produk bernilai guna. Sampah elektronik yang terkumpul kemudian diolah menjadi berbagai karya, termasuk instalasi seni yang diserahkan ke sekolah.

Instalasi tersebut merupakan karya seniman Angelika Saraswati, yang juga aktif sebagai pegiat di Liberty Society Indonesia. Melalui pendekatan visual, karya ini menyampaikan pesan kewaspadaan terhadap risiko pengelolaan limbah elektronik yang tidak bijak.

Edukasi Berkelanjutan di Sekolah

Selain di SDN Ragunan 08, LG juga menyerahkan dan memamerkan instalasi serupa di SDIT Pembangunan Pamulang dan SDN 07 Kebon Baru. Karya tersebut turut dipamerkan dalam ajang LG ZonaSeru di CGV Central Park lantai 8, memberikan kesempatan masyarakat berinteraksi langsung dengan pesan keberlanjutan yang diusung.

Menurut Ha Sang-chul, penyerahan instalasi ini bukan sekadar seremoni, melainkan bagian dari komitmen jangka panjang perusahaan dalam mendorong kesadaran lingkungan.

Bagian dari LG Loves Indonesia

Program ini berada di bawah payung besar LG Loves Indonesia, inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan yang memiliki empat pilar utama:

LG Loves Green — berfokus pada pelestarian lingkungan hidup.

LG Loves and Cares — kegiatan sosial dan kemanusiaan.

LG Loves School — dukungan peningkatan fasilitas pendidikan.

LG Loves Children — perhatian pada perkembangan dan kesejahteraan anak.

Ha Sang-chul menegaskan, LG akan terus melanjutkan kontribusinya dalam menciptakan kehidupan masyarakat Indonesia yang lebih baik.

“Kami berharap ini menjadi pemantik lahirnya gerakan kolaboratif lintas industri untuk menghadirkan dampak positif dan semangat optimisme baru bagi kemajuan Indonesia,” tutupnya. (Mimi)