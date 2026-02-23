Lewat Safari Memakmurkan Masjid, Polsek Wajo Bangun Kedekatan dengan Warga dan Sejukkan Suasana Ramadan

MAKASSAR, UPEKS.co.id — Suasana berbeda terasa di Masjid Nurut Takwa, Kelurahan Pattunuang, Kecamatan Wajo, Kota Makassar. Usai salat berjemaah, jemaah tidak langsung pulang.

Mereka justru berkumpul bersama jajaran kepolisian dalam suasana hangat dan penuh dialog melalui program Safari Memakmurkan Masjid yang digelar Polsek Wajo Polres Pelabuhan Makassar.

Program ini bukan sekadar kegiatan keagamaan biasa. Di balik kebersamaan itu, tersimpan strategi pendekatan persuasif kepolisian untuk melakukan pendinginan sosial, memperkuat harmonisasi warga, sekaligus menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di tengah momentum Ramadan.

Kapolsek Wajo, Kompol Muhammad Idris, turun langsung menyapa jemaah dan menyampaikan pesan kamtibmas. Kehadirannya menegaskan bahwa polisi kini hadir bukan hanya saat terjadi persoalan hukum, tetapi juga dalam ruang ibadah yang damai dan menyejukkan.

“Kami ingin masyarakat melihat polisi bukan hanya hadir saat ada masalah, tetapi juga hadir dalam suasana ibadah, membangun kedekatan dan menjaga kedamaian bersama,” tegas Kompol Muhammad Idris.

Dalam penyampaiannya, Kapolsek menekankan bahwa keamanan dan ketertiban bukan semata tanggung jawab aparat, melainkan hasil kolaborasi antara polisi dan masyarakat.

“Kamtibmas bukan semata tugas kepolisian. Tanpa dukungan masyarakat, keamanan tidak akan tercipta. Karena itu kami mengajak warga aktif menjaga lingkungannya masing-masing,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya peran orang tua dalam membimbing anak-anak agar tidak terjerumus dalam pergaulan negatif, seperti balap liar, tawuran, maupun tindakan yang melanggar hukum.

“Ramadan adalah momentum memperkuat kebersamaan. Orang tua punya peran besar membimbing anak-anak agar tidak terlibat pergaulan yang merugikan masa depan mereka,” tambahnya.

Kapolsek turut mengajak masyarakat agar tidak ragu melaporkan persoalan sekecil apa pun kepada Ketua RT, RW, maupun petugas Bhabinkamtibmas agar dapat diselesaikan sejak dini sebelum berkembang menjadi konflik lebih besar.

Sementara itu, Kasubsipenmas Polres Pelabuhan Makassar, Aipda Adil, mengatakan bahwa program Safari Memakmurkan Masjid menjadi ruang komunikasi dua arah antara polisi dan masyarakat.

“Kegiatan ini menjadi ruang terbuka bagi kami untuk menyampaikan pesan kamtibmas sekaligus mendengarkan aspirasi warga. Kami ingin menunjukkan bahwa Polri hadir dalam setiap momen masyarakat, termasuk saat beribadah,” katanya, Senin (23/2/2026).

Lewat Safari Memakmurkan Masjid, Polres Pelabuhan Makassar juga memberi perhatian serius pada pembinaan generasi muda. Pendekatan yang digunakan lebih dialogis dan menyejukkan, bukan sekadar ceramah panjang, melainkan obrolan ringan yang mudah diterima masyarakat.

“Kami mengajak orang tua membangun kedekatan dengan anak-anaknya. Bangunkan subuh, ajak ke masjid, ajarkan nilai hidup, dan pentingnya menjaga kedamaian,” tutur Aipda Adil.

Pendekatan berbasis ibadah dinilai efektif karena berlangsung dalam suasana tenang dan penuh kebersamaan. Program ini sekaligus menjadi gambaran wajah Polri yang semakin humanis hadir merangkul, membangun kepercayaan, dan memperkuat ikatan sosial di tengah masyarakat.

Dengan langkah tersebut, Polres Pelabuhan Makassar berharap masyarakat semakin aktif menjaga lingkungannya, sehingga keamanan tidak hanya dijaga aparat, tetapi tumbuh dari kesadaran bersama.

Usai salat, suasana berubah semakin cair. Polisi dan jamaah tampak berbincang santai membahas berbagai persoalan sehari-hari, mulai dari harga sembako, keresahan terhadap pergaulan remaja, hingga upaya mencegah potensi kekerasan di lingkungan permukiman.

Pendekatan humanis tersebut mendapat respons positif dari warga. Salah seorang jamaah mengaku kini memiliki pandangan berbeda terhadap polisi.

“Biasanya kalau polisi datang orang agak takut. Tapi sekarang beda, mereka ikut salat dan ngobrol santai. Kami jadi lebih respect,” ungkapnya.(Jay)