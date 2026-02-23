LAZ Hadji Kalla Bagikan 32.500 Paket Iftar dan 85.000 Paket Sembako

Tim LAZ Hadji Kalla bersama mitra membagikan paket iftar dan sembako di berbagai wilayah di Sulsel, Sulbar, Sulteng, dan Sultra. Selama Ramadan 1447 Hijriah, jumlah paket yang dibagikan terdiri atas 32.500 paket iftar dan 85.000 paket sembako.

MAKASSAR, Upeks – Ramadan 1447 H menjadi ruang berbagi yang kembali dihadirkan oleh LAZ Hadji Kalla. Tahun 2026, sebanyak 32.500 paket iftar dan 85.000 paket sembako disalurkan kepada masyarakat di berbagai wilayah sebagai bagian dari komitmen menghadirkan manfaat yang nyata dan terukur.

Sebanyak 32.500 paket iftar dibagikan untuk mendukung masyarakat yang menjalankan ibadah puasa agar dapat berbuka dengan lebih tenang. Program ini menyasar masjid, komunitas dhuafa, panti asuhan, serta pondok tahfidz. Melalui pendekatan distribusi yang terencana, setiap paket diupayakan menjangkau mereka yang membutuhkan secara langsung.

Sementara itu, 85.000 paket sembako turut disalurkan dengan pembagian wilayah yang proporsional. Sebanyak 10.000 paket didistribusikan di Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara serta 75.000 paket lainnya menjangkau masyarakat di Jakarta dan sekitarnya. Bantuan sembako ini secara khusus menyasar dhuafa dan fakir miskin untuk membantu memenuhi kebutuhan pokok selama Ramadan dan menyambut Idul Fitri.

Program Manager Islamic Care LAZ Hadji Kalla, Salman Febriansyah, menuturkan, Ramadan merupakan momentum untuk memperkuat aksi nyata dalam berbagi. “Kami memastikan penyaluran berjalan tepat sasaran. Setiap paket yang didistribusikan adalah amanah dari para donatur yang harus kami jaga dengan baik,” jelasnya.

Proses distribusi melibatkan Kantor Cabang Kalla Toyota, Lembaga Amil Zakat Nasional maupun Provinsi, Yayasan lokal, hingga lembaga/ormas/pemerintah terkait, agar pelaksanaan berjalan efektif dan tertib. Koordinasi dilakukan sejak tahap pendataan hingga penyaluran, guna memastikan bantuan diterima oleh pihak yang berhak.

“Program ini dirancang tidak hanya untuk memberikan dukungan material, tetapi juga memperkuat rasa kebersamaan. Iftar yang hadir di masjid dan lembaga sosial menjadi ruang perjumpaan, sementara paket sembako membantu keluarga penerima manfaat menjalani Ramadan dengan lebih ringan,” ujar Salman.

Sebagai lembaga di bawah naungan Yayasan Hadji Kalla, LAZ Hadji Kalla terus menghadirkan program sosial yang relevan dan berdampak luas. Ramadan menjadi salah satu momentum penting untuk mempertegas peran tersebut melalui aksi yang terukur dan berkelanjutan.

Ke depan, LAZ Hadji Kalla berkomitmen menjaga konsistensi dalam menyalurkan amanah umat serta memperluas kolaborasi kebaikan. Dengan dukungan berbagai pihak, semangat berbagi di bulan suci diharapkan terus tumbuh dan menjangkau lebih banyak masyarakat.(rls)