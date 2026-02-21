Korban Arisan Online Rp9 Juta Melapor, Polda Sulsel Undang Saksi dan Dalami Dugaan Penipuan

MAKASSAR, Upeks — Dugaan penipuan arisan online kembali mencuat di Sulawesi Selatan. Seorang warga bernama Sitti Wafiqah Asyisyah melaporkan kerugian sebesar Rp9 juta akibat dugaan praktik arisan online bermasalah yang diduga dikelola oleh Dwita alias Ita, selaku owner arisan.

Laporan tersebut kini ditangani Unit I Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan. Korban didampingi kuasa hukumnya, Ida Hamida, SH, saat memberikan keterangan kepada penyidik di Mapolda Sulawesi Selatan.

Kanit I Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Sulsel, Kompol Yusriadi Yusuf, membenarkan bahwa laporan tersebut masih dalam tahap penyelidikan awal.

“Saat ini proses masih kami lakukan. Sudah ada satu orang korban selaku pelapor. Selanjutnya kami akan mengundang dan menyurati beberapa saksi yang berkaitan dengan perkara ini untuk dimintai keterangan,” ujarnya.

Kuasa hukum korban, Ida Hamida, SH, mengatakan pihaknya telah mendampingi kliennya dalam pemeriksaan awal oleh penyidik.

Menurutnya, kliennya telah menjawab 12 pertanyaan dari penyidik dan telah menerima SP2HP A1.1 sebagai bukti perkembangan penyelidikan.

Ida Hamida menegaskan, terdapat sejumlah kejanggalan serius dalam mekanisme arisan yang dijalankan terlapor, di antaranya:

Sistem dan ketentuan arisan dinilai tidak konsisten. Aturan kerap diubah secara sepihak oleh pengelola, tergantung situasi dan suasana hati terlapor.

Peserta yang mempertanyakan perubahan aturan atau melayangkan protes disebut langsung dikeluarkan (kick) dari grup tanpa penjelasan.

Mayoritas peserta arisan berasal dari luar Kota Makassar, seperti Kabupaten Enrekang dan Kolaka (Sulawesi Tenggara). Hal ini diduga untuk menyulitkan koordinasi antarkorban dan memperlambat upaya pelaporan.

Selain korban utama, pihak kuasa hukum juga menghadirkan seorang saksi asal Kolaka yang sekaligus merupakan korban lain, dengan kerugian mencapai Rp4 juta.

Korban Apresiasi Respons Cepat Polisi

Sitti Wafiqah Asyisyah mengapresiasi respons cepat Polda Sulsel dalam menindaklanjuti laporannya.

Ia berharap proses hukum berjalan transparan dan memberikan rasa keadilan bagi seluruh korban.

“Saya berharap kasus ini bisa segera terang dan semua korban mendapatkan keadilan,” ujarnya.

Di tempat yang sama, seorang perempuan bernama Inna, asal Kolaka, mengungkapkan pengalamannya sebagai korban arisan online yang dikelola terlapor.

Ia menceritakan, saat orang tuanya dirawat di rumah sakit, dirinya sempat meminta sebagian uang arisan yang telah disetorkan.

“Saya bilang, ‘kak, bisa dikirimkan uang saya walaupun separuh saja, orang tua saya sakit’. Tapi dia justru menjawab, ‘kalau orang tuamu sakit dan arisanmu belum naik, apa hubungannya dengan saya?’,” tutur Inna dengan nada kecewa.

Inna menambahkan, pada saat itu namanya tercatat sebagai peserta terakhir yang akan menerima giliran. Dua hari lalu, ia bahkan datang langsung ke Makassar untuk menagih haknya.

Polisi Pastikan Penyelidikan Berlanjut

Sementara itu, Kompol Yusriadi Yusuf kembali menegaskan bahwa penyidik akan terus mendalami laporan tersebut dengan memanggil saksi-saksi yang relevan.

“Beberapa saksi akan kami undang secara resmi. Semua akan kami dalami sesuai prosedur hukum,” tegasnya. (rls)