Lapas Perempuan Sungguminasa Kerja Bakti Jelang Ramadan, Bersihkan Halaman Pesantren dan Masjid

GOWA, UPEKS–Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Sungguminasa menggelar kegiatan kerja bakti bersama dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, Rabu (18/2/2026).

Kegiatan ini melibatkan pegawai, petugas lapas dan warga binaan Pemasyarakatan dengan membersihkan Masjid dan halaman pesantren Darul Istiqamah, Desa Timbuseng, Kecamatan Patallassang, Kabupaten Gowa.

Kepala Pengamanan Lapas Perempuan (KPLP) Sungguminasa Andi Annisya Ikhsyania, menyampaikan bahwa kerja bakti ini merupakan instruksi dari Dirjen Pemasayrakatan yang menjadi agenda rutin tahunan sebagai bentuk persiapan menyambut Ramadan untuk menjaga lingkungan Sekitar tetap bersih, sehat, dan nyaman.

“Target kita adalah fasilitas umum (Fasum), Kami ingin memastikan suasana Fasilitas Umum di sekitar Lapas perempuan lebih bersih dan kondusif sehingga warga sekitar lebih nyaman menjalankan ibadah puasa dengan khusyuk,” ujarnya.

Andi Annisya Ikhsyania juga mengatakan kerja bakti bersama ini dalam rangka mendukung kinerja Dirjen Pemasyarakatan yang juga melibatkan langsung warga binaan Pemasyarakatan berkonrribusi dan berpartisipasi.

“Harapan kita seluruh pegawai dan warga binaan Pemasyarakatan dapat mendukung kegiatan seperti ini dan kesadaran akan kebersihan akan tertanam dan ditingkatkan,”ungkap nya.

Kegiatan bersih bersih ini serentak dilaksanakan seluruh jajaran UPT, Lapas dan Rutan yang melibatkan seluruh pegawai, petugas lapas yang berjumlah kurang lebih 80 orang serta 8 orang warga binaan Lapas perempuan. (Sofya)