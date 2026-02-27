Langkah Tegas Lawan Narkoba, Propam Polres Pelabuhan Makassar Awasi Tes Urine Personel

MAKASSAR, UPEKS.co.id — Komitmen menjaga institusi kepolisian tetap bersih dan profesional kembali ditunjukkan Polres Pelabuhan Makassar. Seksi Profesi dan Pengamanan (Propam) melakukan pengawasan ketat saat pelaksanaan tes urine mendadak terhadap personel sebagai langkah nyata mencegah penyalahgunaan narkoba di lingkungan internal.

Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Kasi Propam tersebut berlangsung dengan pengawasan ketat dan prosedur transparan. Pemeriksaan dilakukan secara mendadak sebagai bentuk pengawasan internal sekaligus upaya preventif agar seluruh personel tetap menjaga disiplin dan integritas.

Kasubsipenmas Polres Pelabuhan Makassar, Aipda Adil, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari komitmen institusi dalam menjaga profesionalisme anggota.

“Tugas Polri adalah menegakkan hukum. Karena itu, anggota harus bersih terlebih dahulu. Tes urine ini merupakan bentuk komitmen kami memastikan personel tetap profesional, sehat, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba,” tegas Aipda Adil, Jumat (27/2/2026).

Ia juga menambahkan bahwa pemeriksaan dilakukan secara berkala dan acak sebagai langkah pencegahan agar seluruh personel tetap menjaga integritas sebagai aparat penegak hukum.

Hasil pemeriksaan menunjukkan seluruh personel dinyatakan negatif narkoba. Hal ini menjadi bukti keseriusan Polres Pelabuhan Makassar dalam menjaga institusi tetap bersih sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat melalui pelayanan yang profesional dan berintegritas.(Jay)