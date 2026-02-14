KONI Maros Terima Hibah Rp3 Miliar, Target Tembus Lima Besar Porprov 2026

MAROS, Upeks — Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Maros menerima dana hibah Rp3 miliar dari Pemerintah Daerah untuk mendukung operasional dan pembinaan atlet sepanjang 2026.

Ketua KONI Maros, Marjan Massere, mengungkapkan jumlah tersebut meningkat dibanding hibah 2025 yang sebesar Rp2 miliar. Kenaikan anggaran ini seiring bertambahnya cabang olahraga (cabor) yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) 2026.

Dari 35 cabor yang ada, sebanyak 34 dipastikan lolos dan siap diberangkatkan. Hanya cabang basket yang gagal melaju. Pada Porprov sebelumnya, Maros mengirim 29 cabor.

“Dana hibah yang diberikan pemerintah daerah sebesar Rp3 miliar. Nilainya hampir sama dengan periode sebelumnya meskipun jumlah cabor bertambah,” ujar Marjan usai Rakerkab di Grand Waterboom Mandai, Sabtu (14/2/2026), yang turut dihadiri Bupati Maros, Chaidir Syam.

Marjan menegaskan dana hibah tersebut tidak semata-mata diperuntukkan bagi Porprov. Anggaran itu mencakup seluruh program pembinaan atlet serta operasional organisasi selama satu tahun. Meski demikian, porsi terbesar tetap diarahkan untuk persiapan kontingen menuju ajang olahraga empat tahunan tersebut.

Pada Porprov edisi sebelumnya di Bulukumba–Sinjai, Maros menempati peringkat sembilan dengan raihan 16 emas, 31 perak, dan 31 perunggu. Tahun ini, KONI memasang target lebih tinggi, yakni menembus lima besar.

Sebanyak 476 atlet diproyeksikan turun bertanding. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, strategi pembiayaan difokuskan pada cabor yang memiliki peluang besar menyumbang medali agar penggunaan dana lebih efektif dan terukur.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum II KONI Sulawesi Selatan, Chalid Suang, menilai target lima besar cukup realistis. Ia bahkan melihat peluang menembus tiga besar terbuka lebar.

Optimisme tersebut didasarkan pada hasil pra-Porprov, ketika Maros mengoleksi 43 medali emas. Jika capaian itu mampu dipertahankan, bahkan ditingkatkan hingga 47 emas sesuai proyeksi, posisi tiga besar dinilai sangat memungkinkan.

“Target itu rasional. Di babak kualifikasi sudah meraih 43 emas. Secara hitungan, capaian tersebut sudah bisa bersaing di tiga besar,” ujarnya.

Menurutnya, peta persaingan Porprov relatif tidak berubah karena mayoritas atlet yang bertanding merupakan peserta babak kualifikasi. Konsistensi pembinaan dan kesiapan mental menjadi faktor penentu keberhasilan.(alf)