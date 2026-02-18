Ketua DPRD – Bupati Wajo Pantau Harga di Pasar Mini Sengkang

WAJO, Upeks.co.id – Menjelang bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, Ketua DPRD Kabupaten Wajo, Firmansyah Perkesi, turun langsung memantau harga dan ketersediaan bahan pangan di Pasar Mini Sengkang, Rabu (18/2/2026). Kegiatan ini dilakukan bersama Bupati Wajo serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) sebagai langkah antisipatif menjaga stabilitas pasokan dan mencegah lonjakan harga menjelang hari besar keagamaan.

Pemantauan tersebut merupakan bagian dari agenda Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Wajo yang fokus melakukan monitoring harga dan stok bahan pokok strategis. Sejumlah komoditas yang menjadi perhatian di antaranya beras, gula pasir, minyak goreng, telur, daging ayam, cabai, dan bawang merah.

Firmansyah Perkesi menegaskan, kehadiran DPRD dalam kegiatan ini merupakan bentuk fungsi pengawasan sekaligus komitmen politik untuk memastikan masyarakat tidak terbebani oleh gejolak harga saat memasuki Ramadan.

“Kami ingin memastikan langsung di lapangan bahwa stok aman dan harga tetap terkendali. Momentum Ramadan jangan sampai dimanfaatkan oleh oknum untuk memainkan harga,” ujarnya di sela-sela kunjungan.

Menurutnya, stabilitas harga bahan pokok tidak hanya berdampak pada daya beli masyarakat, tetapi juga berpengaruh terhadap inflasi daerah. Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan pelaku usaha menjadi kunci menjaga keseimbangan pasar.

Dalam dialog dengan sejumlah pedagang, Ketua DPRD juga menanyakan perkembangan distribusi dan kendala yang dihadapi.

Firmansyah menekankan pentingnya pengawasan distribusi agar rantai pasok tetap lancar. Ia juga mendorong pemerintah daerah menyiapkan langkah intervensi cepat apabila ditemukan lonjakan harga yang signifikan, termasuk operasi pasar atau subsidi distribusi bila diperlukan.

Selain Ketua DPRD dan Bupati, kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta Camat Tempe. Kehadiran unsur Forkopimda menunjukkan komitmen bersama menjaga stabilitas ekonomi daerah menjelang bulan suci.(Humas DPRD Wajo)