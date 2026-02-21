Kemenag Makassar Perkuat Kerukunan Melalui Pembentukan Kelurahan Sadar Kerukunan Asta Protas

Makassar, Upeks— Kantor Kementerian Agama Kota Makassar menggelar Rapat Koordinasi Pembentukan Kelurahan Sadar Kerukunan Asta Protas (Layanan Keagamaan Berdampak) pada Selasa, 18 Februari 2026. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Makassar dan dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Makassar, H. Muhammad.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Makassar, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Makassar, Kepala KUA Kecamatan Wajo, Tamalate, Manggala, dan Mariso, serta para Ketua Majelis Agama di Kota Makassar.

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2026 tanggal 2 Januari 2026 tentang Pedoman Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Kerukunan, serta Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan Nomor B-242/Kw.21.1/BA.02/02/2026 tanggal 3 Februari 2026 mengenai perekaman data FKUB dan Desa/Kelurahan Sadar Kerukunan Tahun 2026.

Dalam rapat tersebut dibahas sejumlah agenda strategis, antara lain rencana pelaksanaan launching Kelurahan Sadar Kerukunan, pemberian rekomendasi dari Kementerian Agama dan FKUB sebagai dasar penerbitan Surat Keputusan Kelurahan Sadar Kerukunan oleh Wali Kota Makassar, serta rencana audiensi dengan Wali Kota Makassar yang dijadwalkan pada hari Senin untuk membahas kesiapan dan teknis pelaksanaan launching.

Kepala Kankemenag Kota Makassar, H. Muhammad, menegaskan bahwa pembentukan Kelurahan Sadar Kerukunan merupakan bagian dari implementasi Asta Protas Kementerian Agama, khususnya dalam menghadirkan layanan keagamaan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Program ini diharapkan mampu memperkuat toleransi, menjaga harmoni sosial, serta menjadikan Kota Makassar sebagai contoh praktik baik kerukunan umat beragama.(rls)