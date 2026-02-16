Jelang Ramadan, Taruna Ikrar Tinjau Pekanbaru, BPOM Aktifkan Laboratorium Mobile untuk Amankan Pangan

PEKANBARU,UPEKS.co.id– Menjelang Ramadan, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, Prof. dr. Taruna Ikrar, M.Biomed., Ph.D., melakukan kunjungan kerja ke Pekanbaru, Riau, guna memastikan keamanan pangan di tengah peningkatan konsumsi makanan dan minuman masyarakat.

Kunjungan tersebut dipusatkan di Kantor Balai Besar POM di Pekanbaru. Dalam arahannya, Taruna Ikrar menegaskan bahwa Ramadan merupakan periode dengan aktivitas ekonomi pangan yang meningkat signifikan, sehingga pengawasan harus dilakukan secara lebih cepat, adaptif, dan menjangkau langsung masyarakat.

Ia meminta seluruh jajaran BPOM di daerah mengaktifkan laboratorium mobile sebagai garda terdepan pemeriksaan lapangan, terutama di sentra takjil, pasar Ramadan, pelaku UMKM pangan, hingga distribusi minuman kemasan.

Menurutnya, kehadiran laboratorium bergerak memungkinkan pengujian kandungan berbahaya seperti formalin, boraks, rhodamin B, serta bahan kimia berisiko lainnya dilakukan secara real time. Dengan demikian, hasil pemeriksaan dapat segera diketahui pedagang maupun konsumen.

Selain penindakan, Taruna juga menekankan pentingnya pendekatan edukatif. Pedagang akan diberikan pembinaan terkait praktik produksi pangan yang baik agar pengawasan tidak semata-mata bersifat represif, tetapi juga mendorong peningkatan kesadaran akan keamanan pangan.

Dalam kesempatan yang sama, ia menyampaikan bahwa penguatan pengawasan pangan selama Ramadan menjadi bagian dari dukungan BPOM terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). BPOM memastikan rantai pasok pangan aman sejak hulu hingga hilir guna menjaga mutu dan kandungan gizi bagi masyarakat.

“Kita ingin masyarakat beribadah dengan tenang. Negara hadir memastikan makanan berbuka aman, sehat, dan bermutu,” ujar Taruna.

Balai POM di Riau akan melakukan pengawasan intensif sepanjang Ramadan melalui inspeksi rutin, pengambilan sampel, pengujian cepat di lokasi, serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan pelaku usaha.

Dengan langkah tersebut, BPOM berharap aktivitas ekonomi selama Ramadan tetap tumbuh tanpa mengabaikan aspek perlindungan konsumen dan keamanan pangan. (***)