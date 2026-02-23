Ismail Fokus Perjuangkan Air Bersih di Utara Makassar, Kawal Koneksi Pipa Baru

MAKASSAR, UPEKS— Ketua Komisi B DPRD Kota Makassar, Ismail, sukses menggelar reses di Daerah Pemilihan (Dapil) II yang meliputi wilayah Utara Kota Makassar yang meliputi Kecamatan Wajo, Bontoala, Tallo, Ujung Tanah, dan Kepulauan Sangkarrang

Dalam kegiatan tersebut, ia menyerap berbagai aspirasi warga, dengan persoalan air bersih dan drainase masih menjadi keluhan utama. Ismail menegaskan, sebagai wakil rakyat dari Dapil Utara, dirinya memang memprioritaskan persoalan kebutuhan dasar masyarakat di kawasan pinggiran kota.

“Saya dari Dapil Utara, ya pasti orang tahu semua. Kalau di sana cuma butuh air bersih dengan drainase, itu yang paling penting. Kebetulan selalu saya katakan begini, saya jarang reses di tengah kota,” ujarnya saat ditemui di Kantor Sementara DPRD Makassar, Senin (23/2/2026).

“Saya selalu reses di pinggiran-pinggiran Kota Makassar, Dapil 2. Kelurahan apa itu? Rappokalling bagian Utara Kota, Rappokalling bagian Utara, Tallo, Buloa, Panampu, Ujung Tanah. Saya selalu reses di bagian-bagian yang susah air bersih,” tambahnya.

Menurut Ketua Harian Golkar Makassar itu, fokusnya pada wilayah pinggiran bukan tanpa alasan. Ia ingin memastikan program-program yang menjadi mitra kerja Komisi B benar-benar dirasakan masyarakat.

“Karena apa toh juga gunanya kita duduk di Komisi B kalau program-program ini tidak terealisasi dengan baik. Saya juga termasuk salah satu anggota DPRD itu berniat jadi anggota DPRD ingin memperjuangkan air bersih untuk Utara Kota yang ada di pinggiran,” tegasnya.

Ia mengungkapkan, upaya perbaikan suplai air bersih mulai menunjukkan progres. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar telah merealisasikan koneksi dua aliran pipa untuk memperkuat distribusi air ke wilayah Utara.

“Alhamdulillah kemarin PDAM sudah merealisasikan program itu, sudah mengoneksikan dua aliran pipa yang ada di Jalan Pettarani itu. Pettarani-Bawakaraeng dan Pongtiku-Perintis, eh Pongtiku-Urip. Sudah dikoneksikan dari pipa 900 ke pipa 400 ke Utara Kota semua,” ujarnya,

“Jadi sudah dua penyambungan baru-baru ini dilakukan oleh direksi PDAM beserta dengan jajarannya. Itu kita lihat nanti di saat musim kemarau, apakah itu jangkauannya sudah sampai ke masyarakat yang pinggiran atau belum. Kita lihat nanti jangkauannya sampai di mana,” jelasnya.

Menjawab pertanyaan terkait kendala yang membuat keluhan air bersih terus berulang setiap reses, Ismail memaparkan bahwa persoalan tersebut berkaitan dengan sumber air baku di masa lalu.

“Jadi dulu ini Utara Kota di bawah walikota-walikota lama, masih direktur-direktur lama juga, direksi lama PDAM, masih ambil airnya dari Lekopancing. Kita tahu bersama bahwa Lekopancing itu kalau masuk musim kemarau kering mi di sana, kering mi juga masyarakat Utara Kota,” ujarnya.

“Maksud saya, kasih tong ki sedikit dari Labbakkang supaya kering Lekopancing ada Labbakkang masuk. Nah dari situ sumbernya sebenarnya, sumber airnya yang memang kekurangan untuk disuplai ke Utara Kota,” terangnya.

Dengan adanya dua koneksi pipa baru tersebut, Ismail berharap suplai air bersih ke wilayah Utara bisa lebih stabil, terutama saat musim kemarau.

“Tapi alhamdulillah kemarin sudah berjalan dengan dua koneksi pipa itu. Mudah-mudahan kita lihat perkembangannya ke depan sampai di mana jaringan airnya bisa memadai di Utara Kota,” pungkasnya. (jir)