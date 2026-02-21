Investasi Jadi Kunci Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Sulsel 2026

MAKASSAR, UPEKS.co.id— Kinerja ekonomi Sulsel pada 2026 ini bisa tumbuh lebih tinggi dari target, bahkan bisa mencapai angka 6%.

Optimisme itu sejalan dengan kinerja ekonomi Sulsel yang tumbuh positif pada triwulan IV 2025, yang tercatat mencapai 5,99%. Capaian tersebut dinilai sebagai modal kuat untuk melewati target pertumbuhan yang diproyeksikan.

Kepala KPw Bank Indonesia Provinsi Sulsel Rizki Ernadi Wimanda mengatakan, peluang mencapai pertumbuhan 6% sangat terbuka, terutama jika investasi dapat terus ditingkatkan.

“Bisakah pertumbuhan ekonomi mencapai 6%, jawabannya bisa saja, sebab pada triwulan IV 2025 kita berada di angka 5,99%,” kata Rizki dalam acara Bincang Bareng Media bertema “Mendorong Pertumbuhan Ekonomi, Mempertahankan Stabilitas”, di Makassar, Jumat (20/2/2026).

Menurut Rizki, faktor bisa menjadi kunci dalam mendorong kinerja pertumbuhan ekonomi adalah investasi.

Karena itu, peran para stakeholder bersama pemerintah daerah sangat penting, untuk memastikan tidak ada regulasi atau kebijakan yang justru menghambat masuknya investasi ke Sulsel.

“Investasi bisa menjadi kunci untuk mendorong ekonomi. Teman-teman DPM PTSP (Pemprov Sulsel) harus merenungkan apakah ada peraturan atau regulasi yang menghambat,” katanya.

Rizki menilai potensi ekonomi Sulsel masih sangat besar dan belum tergarap secara optimal.

Ia mencontohkan sektor perikanan. Dimana pengelolaan dan pengolahan hasil laut, seperti pengalengan dan pengawetan ikan, masih terpusat di Pulau Jawa.

“Potensi perikanan kita sangat besar, namun pengelolaannya belum maksimal. Jika kita optimalkan pengadaan pengawetan ikan, maka nilai tambah ekonomi akan meningkat,” jelasnya.

Selain itu, industri pengolahan hasil perikanan seperti nugget ikan, ikan asap, bakso ikan, dan produk olahan lainnya dinilai memiliki peluang besar untuk dikembangkan.

Begitu pula dengan hilirisasi sektor pangan, khususnya komoditas penyumbang inflasi seperti bawang dan cabai.

Selain itu, sektor pendidikan juga disebut berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, mengingat Makassar dinilai layak menjadi pusat pengembangan perguruan tinggi bertaraf internasional di luar Jawa dan Bali.

Di sisi lain, ekonomi digital melalui pengembangan teknologi informasi, pemrograman, dan pembuatan aplikasi juga dapat membuka lapangan kerja baru.

Rizki mengungkapkan, salah satu kendala yang membuat investor ragu menanamkan modal di Sulsel adalah keterbatasan infrastruktur.

Kondisi jalan yang belum memadai di beberapa wilayah dinilai menghambat kelancaran distribusi dan produksi. (eky)