Indosat Luncurkan #LebihBaikIndosat,  Hadirkan Empat Langkah Nyata

Jakarta, Upeks– Ramadan selalu identik dengan koneksi. Kabar orang tua yang ditunggu, video call saat sahur, hingga perjalanan mudik yang harus tetap lancar. Di momen ketika jarak seharusnya tak lagi jadi penghalang, koneksi bukan sekadar soal teknologi, melainkan tentang rasa tenang, kedekatan, dan kebersamaan.

Menyambut Ramadan dan Idulfitri 2026, Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat atau IOH) resmi meluncurkan #LebihBaikIndosat sebagai wujud komitmen untuk terus berevolusi menghadirkan pengalaman yang lebih dekat, lebih relevan, dan lebih bermakna bagi masyarakat Indonesia.

Mengusung semangat You Only Need One (YONO), Indosat percaya bahwa di momen-momen terpenting, masyarakat hanya membutuhkan satu hal yang benar-benar bisa diandalkan: satu koneksi yang kuat, satu inovasi yang membantu, dan satu aksi nyata yang berdampak. Inilah makna #LebihBaikIndosat di Ramadan tahun ini.

Empat Wujud Nyata #LebihBaikIndosat

Melalui #LebihBaikIndosat, Indosat menghadirkan empat langkah nyata selama Ramadan:

1. Jaringan yang Lebih Andal

Indosat memperkuat dan mengoptimalkan jaringan di lebih dari 75 jalur mudik serta lebih dari 790 Point of Interest (POI) strategis di seluruh Indonesia. Pemantauan dilakukan 24/7 untuk memastikan pelanggan tetap terhubung tanpa gangguan, baik di kota besar maupun daerah tujuan mudik.

Untuk menguji kesiapan tersebut di kondisi nyata, Indosat menghadirkan Ekspedisi Jaringan Andal melalui program #DVET “Perjalanan Menjadi Lebih Baik” bersama Dave Hendrik dan Iwet Ramadhan. Perjalanan live dari Jakarta menuju Yogyakarta ini menjadi uji langsung performa jaringan di rute panjang dengan mobilitas tinggi dan kebutuhan data intensif, seperti yang dialami jutaan masyarakat saat mudik. Inisiatif ini menunjukkan kesiapan jaringan Indosat dalam mendukung kebutuhan komunikasi pelanggan selama periode Ramadan dan menyambut Idulfitri.

2. Sahabat AI : Si Paling Indonesia

Indosat menghadirkan aplikasi Sahabat AI untuk memberikan pengalaman digital yang lebih relevan dan bermakna bagi masyarakat Indonesia, terutama di momen Ramadan.

Dibangun dengan teknologi AI kelas dunia dengan dukungan NVIDIA dan dirancang untuk memahami bahasa serta konteks lokal Indonesia, Sahabat AI membantu pengguna menemukan informasi, menyusun ide, hingga menyelesaikan berbagai kebutuhan harian dengan cara yang sederhana dan natural.

Di bulan ketika aktivitas digital meningkat signifikan, Sahabat AI membuat teknologi terasa lebih dekat dan mudah digunakan oleh siapa pun, membantu masyarakat tetap produktif, menghemat waktu, dan fokus pada hal yang paling penting: tetap terhubung dan berbagi dengan orang-orang terkasih.

3. Perlindungan Digital Berbasis AI

Selain menghadirkan kemudahan, Indosat juga memperkuat perlindungan digital melalui fitur Anti-Spam & Anti-Scam berbasis AI. Sejak diluncurkan pada Agustus 2025, fitur ini telah mendeteksi dan menghadang lebih dari 2 miliar panggilan, pesan, dan tautan berbahaya yang terindikasi spam dan penipuan, mencegah risiko sebelum berdampak ke pelanggan.

Sistem ini terus belajar mengikuti pola ancaman yang berkembang, sehingga perlindungannya tetap relevan dengan kondisi nyata. Fitur ini juga membantu mencegah potensi kerugian finansial hingga US$ 500 juta, dengan lebih dari 95% pelanggan menyatakan merasa lebih terlindungi saat sistem ini aktif.

Melalui perlindungan digital berbasis AI, Indosat memastikan pengalaman pelanggan selama Ramadan tetap aman, produktif, dan nyaman.

4. Kepedulian yang Lebih Nyata

Komitmen #LebihBaikIndosat juga diwujudkan melalui program CSR “Indosat Berkah Ramadan – Surau Kita Berdaya”, yang dilaksanakan di 19 titik di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Aceh pascabencana.

Melalui program ini, Indosat merevitalisasi dan menguatkan fungsi surau dan mushola sebagai pusat kegiatan ibadah dan komunitas. Bukan hanya menghadirkan ruang ibadah yang lebih layak dan nyaman, tetapi juga menghidupkan kembali peran surau sebagai ruang pemberdayaan masyarakat dan penguatan kohesi sosial – dengan kolaborasi bersama mitra dan komunitas lokal agar dampaknya benar-benar dapat dirasakan.

Vikram Sinha, President Director and Chief Executive Officer Indosat Ooredoo Hutchison, menyampaikan, “#LebihBaikIndosat adalah komitmen kami untuk terus berevolusi menjadi mitra yang lebih dekat dengan masyarakat Indonesia. Di momen istimewa ini, kami ingin pelanggan bisa fokus pada hal yang paling penting: tetap terhubung dan berbagi dengan orang-orang terkasih. Biarkan Indosat yang mengurus sisanya, memastikan koneksi tetap andal, pengalaman digital tetap aman, dan komunikasi berjalan tanpa hambatan. Karena terkadang, You Only Need One, satu koneksi yang bisa diandalkan, untuk membuat segalanya terasa lebih baik.”

Melalui #LebihBaikIndosat, Indosat menegaskan komitmennya untuk memastikan Ramadan 2026 berjalan lebih nyaman, lebih aman, dan tetap nyambung; dengan jaringan yang andal, inovasi AI yang relevan, serta kepedulian sosial yang nyata bagi masyarakat Indonesia.(rls)