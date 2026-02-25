Indosat dan BERSATHU Temani Jamaah Haji dan Umrah di Tanah Suci

Jakarta, Upeks – Bagi banyak jamaah, perjalanan Haji dan Umrah bukan sekadar perjalanan fisik, melainkan perjalanan spiritual yang penuh makna. Di tengah momen penting tersebut, satu kebutuhan sederhana sering menjadi krusial: tetap bisa terhubung dengan keluarga di Tanah Air, berkoordinasi dengan rombongan, serta mengakses informasi dengan mudah dan aman selama beribadah.

Menjawab kebutuhan itu, Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat atau IOH) menghadirkan solusi konektivitas yang lebih praktis dan relevan bagi jamaah Haji dan Umrah melalui kolaborasi strategis bersama BERSATHU (Kebersamaan Pengusaha Travel Haji dan Umrah). Inisiatif ini merupakan bagian dari komitmen #lebihbaikIndosatuntuk menghadirkan pengalaman digital yang lebih tenang, nyaman, dan bermakna di momen-momen penting pelanggan.

Melalui kolaborasi ini, jamaah kini dapat lebih mudah mengakses Paket SimpleRoam Umrah Haji IM3 dengan kuota hingga 71GB dengan harga mulai dari 250ribu dan Tri Ibadah, dengan pilihan paket roaming Haji & Umrah yang mencakup hingga 16 negara. Negara tujuan tersebut meliputi Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, Mesir, Palestina, Yordania, Turki, dan Israel, serta negara transit seperti Malaysia, Singapura, Oman, dan India, yang diperluas hingga Sri Lanka, Kuwait, Bahrain, dan China. Setiap paket juga dilengkapi bonus kuota domestik 1GB, sehingga jamaah tetap bisa terhubung sejak sebelum keberangkatan hingga kembali ke Tanah Air. Produk dan layanan ini akan tersedia melalui lebih dari 200 travel agent anggota BERSATHU di seluruh Indonesia, dan dapat dipersiapkan bahkan sejak fase manasik, membuat perjalanan ibadah terasa lebih tenang dan praktis.

Bilal Kazmi, Director and Chief Commercial Officer Indosat Ooredoo Hutchison, mengatakan, “Bagi kami, konektivitas di perjalanan Haji dan Umrah bukan hanya soal internet, tetapi soal ketenangan. Tentang bagaimana jamaah bisa memberi kabar ke keluarga, tetap terhubung dengan rombongan, dan fokus beribadah tanpa khawatir soal komunikasi. Inilah makna #lebihbaikIndosat: menghadirkan pengalaman yang benar-benar membantu di momen yang paling berarti.”

Tak hanya untuk jamaah, kolaborasi ini juga memberikan nilai tambah bagi travel agent anggota BERSATHU melalui berbagai program khusus, termasuk dukungan aktivasi produk di kegiatan manasik, kemudahan integrasi layanan telekomunikasi ke dalam paket perjalanan, serta berbagai benefit tambahan untuk meningkatkan kualitas layanan kepada jamaah. Dengan pendekatan ini, kebutuhan konektivitas tidak lagi menjadi urusan terpisah, tetapi menjadi bagian dari persiapan ibadah sejak dari Tanah Air.

H. Farid Aljawi, SH, MH, Ketua Harian DPP BERSATHU, menyampaikan bahwa kerja sama ini akan membantu meningkatkan kenyamanan jamaah dalam menjalani ibadah. “Kebutuhan komunikasi kini menjadi bagian penting dari perjalanan Haji dan Umrah. Dengan dukungan Indosat melalui SimpleRoam Umrah Haji IM3 dan Tri Ibadah, kami ingin memastikan jamaah bisa beribadah dengan lebih tenang, sekaligus tetap merasa dekat dengan keluarga di rumah.”

Melalui sinergi ini, Indosat juga memperluas distribusi layanannya melalui kanal ritel dan digital, termasuk mitra agregator, agar solusi konektivitas Haji & Umrah dapat diakses lebih luas dan lebih mudah oleh jamaah di berbagai daerah. Inisiatif ini sejalan dengan upaya Indosat menghadirkan teknologi yang bukan hanya kuat, tetapi juga relevan dengan kebutuhan nyata masyarakat.

Dengan semangat #lebihbaikIndosat, Indosat menegaskan perannya bukan hanya sebagai penyedia jaringan, tetapi sebagai mitra perjalanan digital masyarakat Indonesia, menghadirkan koneksi yang bisa diandalkan, agar setiap langkah ibadah terasa lebih tenang, lebih dekat, dan lebih bermakna.(rls)