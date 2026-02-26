IKA Unhas Gelar Bakti Sosial Salurkan Bantuan untuk Pasien di Rumah Sakit Makassar dan Gowa

MAKASSAR, UPEKS.co.id — Ikatan Keluarga Alumni Universitas Hasanuddin (IKA Unhas) bersama AAS Foundation kembali menggelar kegiatan bakti sosial di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Syekh Yusuf dam RSUD Daya Kota Makassar, pada Rabu (25/2/2025).

Bakti sosial yang merupakan bentuk kepedulian IKA Unhas ini dilakukan dengan membagikan paket bantuan berupa sembako dan uang tunai kepada para pasien yang sedang mendapatkan perawatan.

“Hari ini bantuan diberikan khususnya kepada pasien kelas 3 program KIS PBI, pasien SKTM, dan penerima manfaat sebanyak 89 orang,” ujar Andi Fahsar A. Padjalangi selaku ketua pantia, ditemui usai kegiatan di RSUD Daya Kota Makassar.

Dalam kegiatan tersebut ada banyak alumni IKA Unhas yang terlibat secara langsung, termasuk dari AAS Foundation. Selain Andi Fahsar, hadir diantaranya; Poppy Rusdi, Salahuddin Alam, AM Rezky Muliadi, , Irwan Ade Saputra, Muhammad Ramli Rahim, Ainun Jariyah, Jasruddin, Itha Karen serta Irwansyah Sukarana yang merupakan Ketua IKA Unhas Kabupaten Gowa

Di RSUD Daya, para alumni disambut dengan hangat oleh Riyadus Salihin sebagai Wadir Umum dan Keuangan RSUD Syekh Yusuf, Hasanuddin sebagai Kabid Keperawatan, Sri Neswati Risamin sebagai Kabag Umum, Irnayanti sebagai Kabag Pelayanan Masyarakat, dan Wisnu Maulana sebagai Kepala Humas.

Adapun kegiatan bakti sosial ini diketahui merupakan program kepedulian sosial yang digagas langsung oleh Ketua Umum IKA Unhas sekaligus Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman. Digelar selama Ramadan dengan total dana satu miliar rupiah dan 100 ton beras.

Sebelumnya, IKA Unhas juga menggelar kegiatan yang sama dengan menyentuh hati kaum dhuafa, anak yatim, dan anak berkebutuhan khusus, di AAS Building lantai 1, Kota Makassar, pasa Senin (23/2/2025).

Kegiatan di beberapa lokasi ini berhasil menjangkau lebih dari 1000 penerima manfaat dari berbagai kalangan, memperkuat solidaritas sosial di tengah masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Andi Fashar Andi Padjalangi diberikan kesempatan memberikan nama kepada salah satu anak yang baru lahir, spontan Andi Fashar pun memberi nama Amran Ramadhan kepada bayi tersebut

Melalui kegiatan ini, Ikatan Alumni Universitas Hasanuddin menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat, memperkuat nilai solidaritas, dan menjadikan alumni Unhas sebagai agen perubahan sosial yang berkelanjutan. (*)