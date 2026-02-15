Hari Kedua SNMB MAN PK 2026, Kabid Penmad Sulsel Pantau Langsung Seleksi Berbasis Kualitas di MAN 3 Kota Makassar

MAKASSAR, UPEKS- Pelaksanaan hari kedua Jalur Tes Seleksi Nasional Murid Baru (SNMB) MAN Program Keagamaan di MAN 3 Kota Makassar, Minggu (15/02/2026), berlangsung dengan penuh kedisiplinan.

Hari kedua ini menjadi pembuktian komitmen madrasah dalam menjaga standar kualitas input siswa baru melalui pengawasan ketat dan transparansi ujian.

Rangkaian kegiatan dimulai dengan sesi briefing yang dipimpin oleh Ketua Panitia SNMB, H. Ismail, didampingi Wakamad Bidang Keagamaan, H. Nur Adil.

Dalam arahannya, panitia memberikan edukasi dan motivasi tidak hanya kepada para peserta, tetapi juga kepada orang tua atau pengantar yang hadir.

“Sinergi ini bertujuan agar para orang tua memahami proses seleksi objektif yang sedang ditempuh putra-putri mereka,”.

Suasana seleksi hari kedua ini mendapat perhatian khusus dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan.

Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, H. Wahyuddin Hakim, hadir memantau langsung jalannya ujian, didampingi langsung oleh Kepala MAN 3 Kota Makassar, H. Zulfikah Nur, beserta Kepala Tata Usaha dan jajaran Wakil Kepala Madrasah (Wakamad).

Beliau meninjau langsung dua ruang tes CBT yang tampak padat namun tetap kondusif, di mana para proktor dan pengawas ruang bertugas dengan sigap guna memastikan seluruh kendala teknis nihil selama ujian berlangsung.

Pemantauan kemudian berlanjut ke ruang tes wawancara, sebuah tahapan krusial yang tetap konsisten melibatkan penguji dari kalangan guru ahli, alumni MAN PK, hingga lulusan universitas di Timur Tengah demi menjaga standar mutu lulusan.

Di sela-sela peninjauannya, H. Wahyuddin Hakim juga menyempatkan diri menyapa para panitia SNMB, khususnya tim registrasi peserta, seraya memberikan apresiasi atas kesigapan mereka dalam melayani calon siswa dan orang tua di hari kedua seleksi ini.(rls)