Gaspool, Satgas TMMD ke-127 Bergerak Cepat Lakukan Penimbunan Perintisan Jalan

BULUKUMBA, UPEKS.co.id–Perintisan jalan Desa Ara menuju Desa Lembanna, Kecamatan Bontobahari pada Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-127 Kodim 1411/Blk terus di genjot, saat ini memasuki tahap penimbunan jalan, Rabu (18/2/26).

Desa Ara dan Desa Lembanna dikenal sebagai salah satu wilayah pesisir di Kecamatan Bontobahari yang memiliki potensi pariwisata, perikanan dan kerajinan tradisional. Ketika jalan tersebut telah di rintis, maka akses jalan semakin dekat untuk masuk di kawasan wisata pantai serta meningkatkan perekonomian masyarakat.

Program TMMD bukan hanya tentang pembangunan fisik, tetapi juga memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat. Personel Satgas terlihat bekerja berdampingan dengan warga, mengangkat material, meratakan timbunan, hingga memastikan kualitas pekerjaan sesuai standar.

Kebersamaan ini menjadi potret nyata kolaborasi antara aparat dan masyarakat. Tidak ada sekat. Yang ada hanyalah semangat membangun desa demi masa depan yang lebih baik.

Komandan Kodim 1411/Blk Letkol Inf Sarman, S.Hub.,Int., selaku Dansatgas TMMD ke-127, mengatakan bahwa TMMD ke-127 bertujuan mempercepat pembangunan di wilayah yang membutuhkan sentuhan infrastruktur.

“Kami hadir untuk membantu pemerintah daerah dan masyarakat dalam membuka akses serta meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat,” ujarnya.

Penimbunan jalan ini diharapkan menjadi pondasi awal menuju peningkatan infrastruktur permanen di Desa Ara. Akses yang lebih baik akan mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan konektivitas antarwilayah, serta mempercepat pelayanan publik.

Lebih dari itu, kehadiran Satgas TMMD memberi pesan bahwa pembangunan tidak hanya bertumpu pada anggaran, tetapi juga pada semangat kebersamaan.

“Program TMMD ke-127 di Desa Ara menjadi contoh bahwa pembangunan desa dapat berjalan efektif ketika ada kolaborasi nyata antara aparat dan masyarakat. Jalan yang ditimbun hari ini bukan hanya memperbaiki akses, tetapi juga membuka jalan harapan bagi generasi mendatang. Pariwisata akan semakin maju dan berkembang kalau jalan ini selesai di rintis,” ungkapnya. (sufri)