Festival Imlek Huabao 2026 Hadirkan Perayaan Budaya Berlangsung Meriah di Kawasan Industri

Morowali, Upeks–Perayaan Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili berlangsung meriah di Kawasan Industri Huabao Indonesia, Kabupaten Morowali, pada Jumat malam, 13 Februari 2026. Ribuan karyawan Huabao Indonesia memadati lokasi untuk menyaksikan rangkaian Festival Imlek Huabao 2026 sekaligus mengabadikan momen 15 pertunjukan seni budaya yang di pusatkan di Lapangan Sport Center Huabao Indonesia.

Festival ini menjadi perayaan Imlek yang sudah keempat kalinya digelar secara terpusat di jantung kawasan dengan konsep hiburan terbuka bagi karyawan. Sejak sore hingga malam hari, kawasan Huabao berubah menjadi ruang interaksi warga yang dipenuhi cahaya, warna, dan nuansa budaya Tionghoa. Sejumlah karyawan tampak berfoto bersama teman dengan latar ornamen khas Imlek yang dirancang menarik.

Manager External Huabao Indonesia, Alim Hendra, mengatakan, perayaan ini tidak hanya menekankan hiburan, tetapi juga kepedulian terhadap budaya kerja yang positif. Sehingga produktivitas kerja tetap tejaga dan bisa lebih solid di tahun ini.

Menurut Alim, berbagai kegiatan festival dan apresiasi bagi karyawan bertujuan menciptakan atmosfer kerja yang kolaboratif, komunikatif, dan penuh semangat tim. Hal ini diharapkan dapat menunjang pertumbuhan dan inovasi perusahaan sekaligus membangun lingkungan kerja inklusif dan harmonis

Festival tahun ini mengusung semangat Tahun Kuda Api dengan harapan manajemen dapat menjalani tahun 2026 ini dengan penuh keberuntungan, kenyamanan, keamanan, dan kebahagiaan.

Dalam acara ini, sedikitnya 15 pertunjukan yang tampil menghibur dimulai dari penampilan grup band dari karyawan bernama The Wayfearers yang membawakan lagu Tabolabale, kemudian dilanjutkan perform dari 8 tarian dari berbagai departemen. Dari 8 tarian tersebut, turut tampil tarian modern anak-anak TK dari sekolah binaan Huabao Indonesia dari TK Assyafa Topogaro yang mampu menghibur para penonton.

Hadir dalam acara tersebut sebagai tamu undangan adalah para Kepala Desa lingkar industri, Camat Bungku Barat dan Camat Bumi Raya, Pejabat Pemerintah Daerah dan mitra dari Huabao Indonesia. Masih dalam rangkaian Imlek 2026, manajemen Huabao Indonesia juga membagikan ribuan bingkisan untuk semua karyawan yang ada di kawasan. (*)