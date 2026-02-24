Dukung Arahan Presiden, Appi Serukan Makassar Jadi Kota ASRI

MAKASSAR, Upeks.co.id — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan pesan kepada seluruh jajaran Pemerintah Kota Makassar, hingga elemen masyarakat untuk menjalankan Gerakan Nasional Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah) secara konsisten dan berkelanjutan.

Ajakan tersebut disampaikan Munafri saat melaksanakan Safari Ramadan di Masjid Al-Mujahidin, Jalan Maccini Sawah, Kecamatan Makassar, Senin (23/2/2026) malam.

Dalam sambutannya, wali kota yang akrab disapa Appi itu menegaskan bahwa Gerakan Nasional Indonesia ASRI merupakan bagian dari upaya bersama dalam mendukung arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk mewujudkan wilayah yang aman, sehat, bersih, dan indah.

“Ini harus kita jalankan secara continue untuk memastikan apa yang menjadi arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan wilayah kita ASRI,” ujar Appi di hadapan jamaah, salat tarawih.

Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Makassar telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2026 tentang Gerakan Nasional Indonesia ASRI yang mewajibkan pelaksanaan gerakan kebersihan secara rutin dan berkelanjutan oleh seluruh jajaran pemerintah kota hingga lapisan masyarakat paling bawah.

Menurutnya, gerakan tersebut bukan sekadar program seremonial, melainkan komitmen nyata untuk membangun budaya tertib dan peduli lingkungan.

Appi menekankan pentingnya kesadaran kolektif dalam menjaga ketertiban di ruang publik, termasuk menghargai hak-hak pengguna jalan.

Kita harus saling menghargai antara hak-hak orang yang ada di atas jalan dan kewajiban kita memberikan hak kepada mereka. Ketertiban itu dimulai dari kesadaran masing-masing,” tegasnya.

Appi juga menginstruksikan agar camat, lurah, hingga ketua RT/RW terus menyosialisasikan dan menggerakkan masyarakat untuk menjaga kebersihan dan ketertiban, tidak hanya selama bulan Ramadan, tetapi juga pada bulan-bulan berikutnya.

“Bersama seluruh perangkat yang dimiliki Pemerintah Kota, kami ingin menyampaikan melalui camat, lurah, dan ketua RT/RW untuk terus menjaga ketertiban, bukan hanya di bulan Ramadan, serta menjaga kebersihan lingkungan kita,” lanjutnya.

Pada kesempatan tersebut, Appi turut mengingatkan jamaah akan makna spiritual Ramadan. Ia mengajak masyarakat untuk tidak menyia-nyiakan bulan suci yang penuh keberkahan dan pahala berlipat ganda.

“Alangkah ruginya kita jika menyia-nyiakan bulan Ramadan ini. Kita tidak mau termasuk orang-orang yang rugi karena tidak mendapatkan manfaat dan faedahnya,” tuturnya.

Safari Ramadan tersebut berlangsung dalam suasana khidmat dan penuh kehangatan, mempererat silaturahmi antara pemerintah kota dan masyarakat setempat.

Di akhir sambutannya, Munafri mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga kesehatan selama menjalankan ibadah puasa serta mendoakan agar dapat dipertemukan kembali dengan Ramadan di tahun mendatang.

“Mari kita jaga kesehatan, baik diri sendiri dan keluarga dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan ini,” pungkasnya. (*)