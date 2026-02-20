Dorong Masyarakat Melek Keuangan, OJK Perkuat Sinergi Kawal SNLIK 2026 di Sulselbar

MAKASSAR, UPEKS.co.id— Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat sinergi bersama Badan Pusat Statistik (BPS), serta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melakukan pemantauan langsung pelaksanaan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2026 di wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Sulselbar).

Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan kualitas dan akurasi pelaksanaan survei agar data yang diperoleh dapat menggambarkan secara tepat tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Pemantauan survei di wilayah Sulsel dilaksanakan pada Kamis lalu (12/2/2026) di Kabupaten Takalar, Kabupaten Jeneponto, dan Kabupaten Bantaeng.

Selanjutnya, dilaksanakan pada Rabu kemarin (18/2/2026) di Kabupaten Gowa, yang dihadiri oleh Kepala OJK Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Moch. Muchlasin, Kepala BPS Provinsi Sulawesi Selatan Aryanto, serta Kepala LPS Wilayah 3 Fuad Zaen.

Sebelumnya, pemantauan juga telah dilakukan di Kabupaten Maros, serta Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulbar, pada awal Februari 2026 sebagai bagian dari rangkaian pelaksanaan SNLIK di seluruh Indonesia.

Kepala BPS Provinsi Sulsel, Aryanto, menyampaikan, peran petugas lapangan menjadi bagian penting dalam memperluas edukasi keuangan kepada masyarakat.

“Para petugas PPL dalam setiap pelaksanaan survei menjadi agen literasi, yang tidak hanya mengumpulkan data, tetapi juga menyampaikan edukasi kepada responden sehingga cakupan edukasi semakin luas dan pada akhirnya akan meningkatkan literasi keuangan masyarakat,” kata Aryanto dalam keterangan resminya, Kamis (19/2/2026).

Senada dengan hal tersebut, Kepala LPS Wilayah 3, Fuad Zaen, menegaskan komitmen LPS dalam mendukung peningkatan literasi dan inklusi keuangan melalui SNLIK 2026.

Menurutnya, tahun 2026 ini LPS turut bergabung bersama OJK dan BPS, untuk memperoleh gambaran tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat yang akan menjadi pedoman bagi OJK dan LPS dalam menyusun strategi peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

“Tentu saja hal ini merupakan salah satu sarana edukasi kepada masyarakat. Kami mengajak masyarakat untuk menyimpan penghasilan di bank demi keamanan, serta memahami bahwa simpanan di bank dijamin oleh LPS sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya.

Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Sulsel Sulbar, Moch. Muchlasin, mengatakan, sebagai otoritas yang memiliki tugas pengaturan, pengawasan, serta pelindungan konsumen di sektor jasa keuangan, OJK memandang Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan sebagai instrumen penting untuk memotret tingkat pemahaman dan akses masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan.

“Hasil survei ini menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan, program edukasi, serta perluasan akses keuangan yang lebih tepat sasaran, sehingga mendorong terciptanya masyarakat yang melek keuangan, terlindungi, dan mampu memanfaatkan layanan keuangan secara bijak untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif,” terang dia.

Selanjutnya, ia juga menyampaikan bahwa SNLIK merupakan survei strategis yang secara rutin dilaksanakan untuk mengukur tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia. (eky)