Chaerul La Tanro Soroti Alasan Pemkab tak Laksanakan HUT Kabupaten Enrekang

ENREKANG, UPEKS.co.id–Mantan Sekretaris Daerah yang juga Tokoh Masyarakat Kabupaten Enrekang drs.H. Chaerul La Tinro,.MM menyesalkan Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang tidak melaksanakan Peringatan Hari Jadi Kabupaten Enrekang ke-66 Tahun 2026.

Chaerul La Tanro bukan menginginkan Pemkab Enrekang melakukan acara seremonial untuk memperingati HUT tersebut tetapi melakukan Rapat Paripurna Istimewa di DPRD yang memang harus dilakukan sebagai momen penting mengingat sejarah lahirnya Kabupaten Enrekang dan momen melakukan evaluasi selama 66 untuk tahun Enrekang berdiri.

Dia juga tak menyalahkan Bupati dan Wakil Bupati, Chaerul La Tanro justru mengatakan seharusnya para Pejabat yang bekerja untuk Bupati dan Wakil Bupati memberikan masukan agar momen ini tetap dilaksanakan ditengah efisiensi anggaran.

Mantan Sekda 7 tahun di Enrekang ini memberikan pandangan, jika di Tingkat Provinsi saja tahun lalu momen HUT Sulsel dilakukan di DPRD Sulsel dengan acara yang cukup sederhana.

” Lalu mengapa Kabupaten Enrekang tidak melakukan hal yang sama. Yang saya maksud bukan acara seremonial, tetapi HUT Kabupaten Enrekang harus dilakukan di DPRD melalui Rapat Paripurna Istimewa itu harus dilakukan. Kalau alasannya efisien anggaran, bukankah ini Bulan Ramadan tidak perlu makan minum. Saya pikir kesempatan ini juga menjadi wadah silaturahmi diantara Eksekutif, Legislatif dan para Tokoh Masyarakat. Rapat Paripurna Istimewa tidak harus mewah, cukup undang yang harus diundang dan undangan diminta untuk mengenakan pakaian adat kita”. Kata Chaerul La Tanro.

Dari Jakarta Chaerul La Tanro kembali ke Enrekang dengan harapan Peringatan HUT Kabupaten Enrekang dilaksanakan meski dengan melakukan Rapat Paripurna Istimewa. Namun dirinya sangat prihatin karena sampai saat ini kegiatan tersebut tidak juga dilakukan.

Dia juga mengatakan seharus pihak DPRD Kabupaten Enrekang mengingatkan hal ini kepada Pemerintah bahwa Peringatan HUT Kabupaten Enrekang harus di gelar di DPRD melalui Rapat Paripurna Istimewa.

“Setelah saya membaca pernyataan Sekda di Media bahwa HUT Kabupaten Enrekang bertepatan Bulan Ramadan dan ada edaran Gubernur untuk tidak melakukan kegiatan yang menimbulkan keramaian, saya kasih masukan, kalau seremonial tidak usah dilakukan, tapi melaksanakan Rapat Paripurna Istimewa di DPRD itu memang protapnya seperti itu. Tapi jangankan Rapat Paripurna Istimewa, spanduk saja yang menandakan HUT Kabupaten Enrekang ke 66 yang jatuh pada tanggal 19 Februari tidak ada yang terpasang padahal itu harganya tidak sampai 300 ribu tapi yang saya lihat dimana-mana hanya spanduk rokok, spanduk HUT Kabupaten Enrekang sama sekali tidak ada. Sekali lagi ini bukan kesalahan Bupati dan Wakil Bupati, tetapi tidak adanya koordinasi dan inisiatif dari orang-orang atau Pejabat yang ada dibawahnya”. Tegas Chaerul La Tanro.

Sorotan tajam mantan Sekda Enrekang ini memberikan sinyal kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang agar tidak meremehkan momen bersejarah seperti Hari Lahir Kabupaten Enrekang. Selain sebagai momen merefleksikan capaian kinerja masyarakat luas juga harus tahu kapan Kabupaten Enrekang lahir.

Untuk itu sebagai mantan Sekda dan sebagai Tokoh Masyarakat, Chaerul La Tanro menyayangkan kondisi Kabupaten Enrekang saat ini. Menurutnya tidak seharusnya kondisi keuangan menjadi alasan untuk sama sekali tidak melakukan kegiatan HUT Kabupaten Enrekang melalui Rapat Paripurna Istimewa di DPRD.

Meski demikian, Chaerul La Tanro tetap memberikan apresiasi kepada Pemerintahan yang saat ini dikemudikan oleh pasang Yusuf Ritangnga dan Andi Tenri Liwang La Tinro yang hadir dan berjuang keras mengantarkan Masyarakat dan Kabupaten Enrekang menjadi lebih sejahtera. Hanya saja ada catatan yang harus diingat oleh Pemerintah Daerah bahwa sejarah lahirnya Kabupaten Enrekang jangan diabaikan karena itu adalah salah satu perjuangan yang harus tetap di ingat dan dikenang.

“Serumit apapun kondisi keuangan kita bukan jadi alasan untuk tidak melakukan Peringatan HUT Kabupaten Enrekang melalui Rapat Paripurna Istimewa di DPRD Kabupaten Enrekang. Bukankah sebelum memutuskan untuk menjadi Bupati dan Wakil Bupati keduanya sudah sangat paham bagaimana kondisi Kabupaten Enrekang yang sebenarnya. Jadi ini tidak harus jadi alasan untuk tidak melakukan hal-hal yang memang wajib untuk dilakukan,” tutupnya. (sry)