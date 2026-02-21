Cek Harga Pangan Pokok Di Enrekang, Bapanas RI Temukan Harga Gula Pasir Masih Tinggi

ENREKANG, UPEKS.co.id–Badan Pangan Nasional RI melakukan pemantauan harga pangan pokok selama Bulan Ramadan dan menjelang lebaran. Tim yang didampingi oleh Satuan Tugas Sapu Bersih (Satgas) Kabupaten Enrekang dan Bolug Sidrap turun langsung mengecek harga dibeberapa pengecer dipasar Sentral Enrekang, Jumat (20/2/2026).

Eni Nurkhayani Tim Analisis Pengawasan dari BAPANAS RI menjelaskan kedatangannya ke Enrekang adalah untuk menjaga stabilitas pasokan dan juga harga pangan utamanya pangan pokok menjelang HBKN (Hari Besar Keagamaan Nasional).

“Jadi kami secara massif se Indonesia memantau terus harga pangan pokok secara harian, apabila ada harga-harga diatas harga acuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah maka kita harus turun ke lapangan untuk memvalidasi informasi yang kami terima”. Kata Eni Nurkhayani.

Tidak sampai disitu, setelah menerima informasi tentang harga yang tidak sesuai, pihak Bapanas kemudian melakukan diskusi apa penyebab sehingga harga tersebut naik dan tindakan apa yang bisa dilakukan.

“Nah tindakan ini bisa sifatnya pembinaan, teguran atau rekomendasi kebijakan lainnya. Ini salah satu bentuk perhatian dari Pemerintah terhadap akses Masyarakat kepada Pangan terutama pada Bulan Ramadan dan menyambut Hari Raya”. Kata Eni Nurkhayani.

Khusus untuk Kabupaten Enrekang, Eni memberikan apresiasi karena semua pangan pokok masih memenuhi harga acuan Pemerintah, namun ada satu komoditi yang masih berada di angka merah atau diatas harga acuan, yaitu gula pasir baik curah maupun kemasan.

Untuk itu Bapanas bersama Dinas Ketahanan Pangan, Polres Enrekang, Disperindag dan Bulog yang tergabung dalam Satgas Saber turun langsung mengecek dan menemukan beberapa Pengecer yang masih menjual gula pasir tidak sesuai harga acuan dari pemerintah.

“Ternyata harga gula pada distibutor di Tingkat Provinsi sudah cukup mahal sehingga sampai di Enrekang sendiri itu harganya 15 ribu perliter yang seharusnya 17 ribu perkilogram dan kalau kita konversi 14 ribu perliter,” ujarnya.

Meski demikian, pihak Bapanas memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Enrekang karena mampu menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan pokok.

“Karena sama-sama kita ketahui bahwa Sulawesi Selatan, khususnya juga Enrekang adalah salah satu wilayah penghasil pangan pokok yang tidak hanya di distribusikan di wilayah Enrekang dan Sulsel tapi juga di provinsi lain khususnya di Indonesia Tengah dan Indonesia Timur, sehingga harga pangan pokok di Sulsel itu menjadi barometer untuk harga-harga di Provinsi lain. Jadi apabila disini harga sudah naik maka otomatis harga di Provinsi lain juga akan naik. Nah itu yang sangat kami jaga harga di wilayah Sulsel karena dia akan mempengaruhi harga-harga di Provinsi lain dan itu yang jadi konsen kami,” tutup Eni Nurkhayani. (Sry)