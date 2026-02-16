CBT SNMB 2026: MAN IC Gowa Orkestrasi Seleksi Nasional Berbasis Nalar, Bakat, dan Integritas Digital

Gowa, Upeks–Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Insan Cendekia Gowa menyelenggarakan Ujian Computer Based Test (CBT) Seleksi Nasional Murid Baru (SNMB) Tahun 2026 pada 14–15 Februari 2026. Seleksi ini dilaksanakan secara serentak di tiga titik lintas wilayah, MAN IC Gowa, MAN Sidrap Baranti, dan Sekolah Smart Kids Timika, Papua Tengah sebagai ikhtiar strategis memperluas akses, menjaga objektivitas, serta menegakkan standar seleksi nasional yang berkeadilan.

CBT SNMB 2026 dirancang dengan arsitektur asesmen yang komprehensif. Peserta menuntaskan dua jenis tes, yakni Tes Potensi Bakat dan Tes Potensi Akademik, dengan total 250 butir soal yang dikerjakan dalam durasi 220 menit. Rancangan ini menguji spektrum kompetensi secara simultan, penalaran analitis, literasi numerik dan verbal, ketajaman logika, hingga ketahanan fokus dalam lanskap digital yang terukur. Seleksi tersebut menjadi pintu kuratorial untuk menyaring bibit-bibit unggul terbaik bangsa yang akan berkompetisi secara nasional menuju keluarga besar MAN Insan Cendekia se-Indonesia.

Sebanyak 1.083 pendaftar calon peserta didik baru dari berbagai penjuru Tanah Air mengikuti seleksi ini. Kehadiran peserta lintas region menegaskan daya tarik MAN IC Gowa sebagai madrasah rujukan yang memadukan tradisi keilmuan, disiplin akademik, dan inovasi teknologi pendidikan. Penyelenggaraan di tiga lokasi juga menjadi strategi mitigasi teknis sekaligus afirmasi pemerataan layanan seleksi.

Kepala MAN IC Gowa, Burhanuddin, menegaskan bahwa CBT SNMB merupakan instrumen strategis untuk menjaga marwah mutu dan integritas penerimaan peserta didik. Ia menekankan pentingnya seleksi yang presisi, transparan, dan akuntabel sebagai fondasi pembinaan jangka panjang.

“CBT SNMB ini kami bangun sebagai mekanisme seleksi yang presisi dan berlapis—mengukur bakat, menakar kecakapan akademik, serta memastikan keadilan proses. Harapannya, seleksi berjalan lancar dan melahirkan calon peserta didik yang unggul secara intelektual, matang secara karakter, dan siap ditempa dalam ekosistem madrasah riset,” ujarnya.

Sebagai pemimpin madrasah, Burhanuddin juga menyoroti pentingnya orkestrasi kolektif lintas peran. Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan CBT SNMB tidak lahir dari satu simpul kerja, melainkan dari sinergi yang tertata dan kepemimpinan berbasis data.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak, panitia, guru, tenaga kependidikan, dan mitra teknis atas dedikasi dan profesionalismenya. Kolaborasi yang solid menjadi prasyarat utama bagi seleksi yang kredibel dan bermartabat,” tambahnya.

Pada hari pertama pelaksanaan, Kepala Seksi Pendidikan Madrasah (Kasi Penmad) Kabupaten Gowa, Muhammad Ishak, hadir memantau langsung proses ujian. Ia mengapresiasi tata kelola pelaksanaan yang tertib dan kolaboratif, serta kesiapan teknis yang menopang kelancaran CBT.

“Pelaksanaan CBT SNMB di MAN IC Gowa berlangsung sistematis dan profesional. Sinergi panitia, guru, dan tenaga kependidikan terlihat nyata. Kami meyakini hasil seleksi ini akan menjadi langkah awal yang baik bagi calon peserta didik untuk menapaki pendidikan di MAN IC Gowa,” ungkap Kasi Pendmad.

Sementara itu, Ketua Panitia CBT SNMB MAN IC Gowa, Syaharuddin Abbas, menyampaikan bahwa dinamika teknis selama pelaksanaan dapat diatasi melalui komunikasi intensif dan respons cepat. Pendekatan kerja kolaboratif menjadi kunci stabilitas proses.

“Berbagai kendala berhasil kami mitigasi berkat kerja sama panitia, peserta, guru, dan tenaga kependidikan, serta koordinasi berkelanjutan dengan operator pusat. Kesiapsiagaan tim memastikan CBT berjalan sesuai standar,” jelasnya.

Secara keseluruhan, CBT SNMB 2026 berlangsung aman, tertib, dan kondusif di seluruh lokasi. Dukungan infrastruktur teknologi, pengawasan berlapis, serta kepatuhan pada prosedur operasional memastikan integritas seleksi tetap terjaga. Hasil CBT SNMB dijadwalkan diumumkan pada 6 Maret 2026, menandai gerbang awal bagi calon insan cendekia yang siap ditempa dalam kawah candradimuka pendidikan unggulan menuju masa depan yang bernalar jernih, berdaya saing, dan berakar pada nilai.(rls)