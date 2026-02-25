Buronan Kasus Pembunuhan Adik Kandung di Makassar Ditangkap di Kaltim

MAKASSAR, UPEKS.co.id – Setelah buron selama kurang lebih dua bulan, M. Hardi alias Ardi (27), pelaku penikaman terhadap adik kandungnya, Ayyub Febriansyah (25), akhirnya berhasil diringkus aparat kepolisian.

Pelaku ditangkap oleh tim Resmob Polda Sulsel bersama personel Polsek Bontoala di Pelabuhan Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim), pada Rabu (25/2/2026).

Sebelumnya, Ardi masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) atas kasus penikaman yang terjadi di Jl Gunung Latimojong, Kelurahan Gaddong, Kecamatan Bontoala, pada Senin (1/12/2025).

Kanit Resmob Polda Sulsel, AKP Wawan Suryadinata, menjelaskan bahwa penangkapan dilakukan atas dugaan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

“Tim Resmob Polda Sulsel bersama Polsek Bontoala telah mengamankan pelaku penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (26/2/2026).

Menurut Wawan, peristiwa tragis tersebut dipicu konflik internal keluarga. Pelaku dan korban yang merupakan kakak-beradik terlibat perselisihan setelah korban dituduh membiarkan kamar pelaku dalam keadaan berantakan.

Kesalahpahaman itu berujung perkelahian dan sempat dilerai keluarga. Korban mengira permasalahan telah selesai setelah satu pekan berlalu. Namun, pelaku ternyata masih menyimpan dendam.

Sepekan setelah insiden tersebut, Ardi mengambil barang-barangnya dari rumah sambil membawa sebilah parang. Ia kemudian mendatangi korban yang tengah makan siang di sebuah warung. Cekcok kembali terjadi dan berujung pada aksi penikaman.

Dalam peristiwa itu, korban mengalami lima luka tusukan dan meninggal dunia di lokasi kejadian.(Jay)