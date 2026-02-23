Bupati Wajo Andi Rosman Pantau Tenan UMKM

WAJO, Upeks.co.id – Bupati Wajo Andi Rosman keliling pantau tenan UMKM di Wajo Ramadhan Expo (WARE) 2026, Lapangan Merdeka Sengkang, Minggu (22/2/2026) malam.

Tak hanya berkeliling, Andi Rosman juga menyempatkan membeli dan menyantap sajian produk lokal.

Dirinya kagum dan bangga melihat antusias warga berkunjung di Wajo Ramadhan Expo kali ini.

“Alhamdulillah antusias warga sangat luar biasa. Saya pribadi merasakan bagaimana roda ekonomi masyarakat berputar,” ujarnya saat ditemui awak media di lokasi.

Lanjut, dirinya menyebut banyak kesempatan yang tercipta di WARE 2026 ini, seperti pelaku usaha lokal bisa naik kelas.

“Melalui expo ini, kita melihat ribuan produk UMKM unggulan Wajo dipamerkan, kesempatan emas bagi para pelaku untuk naik kelas jadi lokal menjadi Nasional,” paparnya.

Bupati juga menegaskan langkah pemerintah dalam mendukung UMKM sebagai tulang punggung ekonomi daerah, salah satunya lewat kegiatan ini.

“Tentu kami ingin daerah kita tidak hanya dikenal sebagai daerah pertanian, tapi sebagai pusat kreativitas dan ekonomi kreatif di Sulawesi Selatan,” tegasnya

“WARE 2026 adalah bukti nyata bahwa kita bisa memanfaatkan momen Ramadan untuk kemajuan bersama,” sambungnya.

Di sisi lain, Ketua Panitia, Muhammad Justiwal Arif menyebut kegiatan ini berjalan atas kolaborasi berbagai sektor.

“Ini semua berjalan atas kerjasama Pemkab, KADIN, HIPMI Wajo dan Mudama Media Event dan jajaran DPRD Wajo. Tentu diiisi dengan rangkaian kegiatan menarik,” urainya.

Kata Justiwal, sekira 80 tenan UMKM ramaikan Wajo Ramadhan Expo (WARE) 2026.

Adapula penampilan dari sejumlah artis, influencer regional hingga nasional.

“Kegiatan lain seperti E-Sport (MLBB,FF, E-Fotball Mobile) Competition, Casual Muslim Modest Fashion Show, Workshop dan lain sebagainya,” katanya.(*)