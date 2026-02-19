Bupati Gowa Tarawih Pertama Bersama Masyarakat di Masjid Agung Syekh Yusuf

GOWA, UPEKS.co.id–Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa melaksanakan Shalat Isya dan Tarawih berjamaah bersama masyarakat di Masjid Agung Syekh Yusuf, Rabu (18/2/2026).

Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang menyampaikan Ramadan bukan hanya bulan ibadah, tetapi juga bulan refleksi, termasuk bagi pemerintah daerah dalam menjalankan amanah kepemimpinan.

“Amanah kepemimpinan bukan sekadar jabatan, tetapi tanggung jawab besar yang akan dipertanggungjawabkan bukan hanya kepada masyarakat, tetapi juga di hadapan Allah SWT,” ungkapnya.

Dirinya mengaku, Pemkab Gowa berkomitmen untuk terus menghadirkan pelayanan yang lebih baik, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, menurutnya, harus selaras dengan nilai kejujuran dan integritas yang sejalan dengan bulan suci Ramadan ini.

“Momentum tarawih pertama ini juga bertepatan dengan satu tahun masa kepemimpinan kami bersama Pak Wabup. Tentu berbagai capaian yang kita raih selama ini tidak lepas dari dukungan dan kolaborasi seluruh masyarakat Kabupaten Gowa,” sebutnya.

Olehnya orang nomor satu di Gowa itu meminta masyarakat untuk terus ikut terlibat dalam program prioritas daerah yang bertajuk Gowa Bersama yaitu Gowa Bersih, Gowa Cerdas, Gowa Sehat, Gowa Sejahtera, dan Gowa Aman.

“Gowa Bersih sejalan dengan semangat kesucian Ramadan, Gowa Cerdas selaras dengan Ramadan sebagai bulan turunnya Al-Qur’an, Gowa Sehat mencerminkan pentingnya pola hidup disiplin, Gowa Sejahtera dengan zakat, infak, dan sedekah mengajarkan kita bahwa kesejahteraan harus dirasakan bersama. serta Gowa Aman gambaran Ramadan yang penuh kedamaian,” tambah Bupati Talenrang.

Sementara ceramah tarawih malam pertama disampaikan oleh Ketua MUI Gowa, Abubakar Paka yang mengajak jamaah memanfaatkan bulan suci Ramadan untuk memperbanyak ibadah, membersihkan diri dari dosa dan noda, serta meraih keberkahan.

“Mari gunakan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya untuk memperbaiki diri kita,” katanya.

Turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa, Andy Azis Peter, Dandim 1409 Gowa, Letkol Inf Heri Kuswanto, para pimpinan SKPD dan para camat serta masyarakat Kabupaten Gowa. (sofyan)