BSI Makassar Gelar Tarhib Ramadhan dan Salurkan Bantuan di Masjid Agung Syekh Yusuf Gowa

GOWA, UPEKS.co.id— Bank Syariah Indonesia (BSI) Regional Makassar menggelar kegiatan Tarhib Ramadhan di Masjid Agung Syekh Yusuf, Kabupaten Gowa, Jumat (20/2/2026).

Dalam kesempatan tersebut, BSI juga menyalurkan bantuan operasional masjid serta paket sembako kepada para jamaah sebagai bentuk kepedulian sosial menyambut datangnya bulan suci Ramadan.

Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen BSI untuk menyemarakkan Ramadhan sekaligus memperkuat nilai kebersamaan dan solidaritas di tengah masyarakat.

Acara berlangsung khidmat dan dihadiri jajaran manajemen serta pegawai BSI Makassar, tokoh agama, dan jamaah Masjid Agung Syekh Yusuf Gowa.

Regional CEO BSI Makassar, Sukma Dwie Priardi, dalam sambutannya menyampaikan, Ramadan merupakan momentum untuk memperkuat keimanan, mempererat ukhuwah, dan meningkatkan kepedulian terhadap sesama.

Ia menegaskan, BSI sebagai sahabat finansial, sosial, dan spiritual masyarakat berkomitmen untuk terus hadir memberikan manfaat nyata, khususnya bagi mereka yang membutuhkan.

“Bulan penuh keberkahan dan ampunan. Di tengah berbagai ujian yang kita hadapi, kita harus tetap optimis, bekerja secara maksimal, dan memperbanyak amal kebaikan,” ujar Sukma dalam keterangan resminya.

Sementara itu, Ketua Pengurus Masjid Agung Syekh Yusuf Gowa, H. Baharuddin Mangka, mengapresiasi langkah BSI Makassar dalam menyelenggarakan Tarhib Ramadhan, sekaligus menyalurkan bantuan sosial di masjid kebanggaan masyarakat Gowa.

Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga menjadi wujud nyata kepedulian terhadap umat.

“Semoga kolaborasi antara lembaga keuangan syariah dan institusi keagamaan terus terjalin dalam membangun masyarakat yang religius dan berdaya,” ungkapnya.

Kegiatan ini juga diisi tausiyah oleh Prof KH. Munawir Kamaluddin. Dalam ceramahnya, ia mengajak masyarakat menyambut Ramadan dengan penuh kegembiraan, harapan, dan semangat berbagi.

Ia menekankan, Ramadan adalah bulan kebangkitan spiritual dan sosial, di mana setiap ujian hendaknya semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT, serta memperkuat solidaritas antarsesama.

Melalui kegiatan Tarhib Ramadhan ini, BSI Makassar berharap semangat Ramadhan dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat, sekaligus menjadi penguat solidaritas dan optimisme dalam membangun Sulawesi Selatan yang lebih tangguh dan penuh keberkahan. (eky)