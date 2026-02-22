Bintara Muda Polda Sulsel Meninggal Dunia, Isu Penganiayaan Senior Diselidiki

MAKASSAR, UPEKS.co.id – Seorang personel Samapta Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel) meninggal dunia di Kota Makassar, pada Minggu (22/2/2026). Korban diduga menjadi korban penganiayaan oleh seniornya.

Anggota Polri tersebut diketahui merupakan bintara muda yang baru sekitar satu tahun berdinas di Polda Sulsel. Korban berinisial Bripda DP (19) yang baru lulus pendidikan Bintara Polri pada 2025 lalu.

Jenazah sempat dibawah di Rumah Sakit Umum Daerah Daya, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Biringkanaya.

Pantauan di lokasi pada Minggu siang, keranda jenazah almarhum didorong ke dalam ruang instalasi gawat darurat (IGD). Isak tangis keluarga mengiringi saat jenazah dibawa masuk ke dalam ruangan.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, anggota tersebut merupakan anak kandung anggota polisi yang bertugas di Polres Pinrang.

Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Didik Supranoto membenarkan adanya anggota kepolisian yang meninggal.

“Iya ada (meninggal), anggota Bripda DP selesai Salat Subuh terlihat sakit. Kemudian dibawa ke RS Daya Makassar. Setelah dilakukan perawatan, meninggal dunia,” kata Kabid Humas, Minggu (22/2/2026).

Saat ditanyakan apakah anggota itu meninggal dunia karena dianiaya senior, Kombes Pol Didik mengaku, pihaknya belum bisa memastikan.

“Sementara permasalahan masih dilakukan proses pemeriksaan atau pendalaman lebih lanjut, perkembangan akan kami sampaikan,” ucapnya.(Jay)