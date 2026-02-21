Bangun Kesadaran Sejak Dini, PLN UIP Sulawesi Edukasi Keselamatan Kelistrikan di SMAN 21 Makassar

Makassar, Upeks.co.id – PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan (UIP) Sulawesi melalui program Katimbang Siaga Bencana melaksanakan kegiatan PLN Goes To School di SMAN 21 Makassar pada Jumat (13/2/2026). Kegiatan ini difokuskan pada edukasi keselamatan ketenagalistrikan saat kondisi darurat, khususnya dalam situasi banjir dan bencana alam lainnya.

Edukasi ini merupakan bagian dari intervensi program Katimbang Siaga Bencana melalui kegiatan Go to School: Edukasi Anak Sekolah, yang bertujuan membangun kesadaran dan budaya keselamatan sejak usia dini. PLN UIP Sulawesi berkolaborasi dengan tim Katimbang Siaga Bencana (KSB) Kelurahan Katimbang untuk memperluas literasi kebencanaan sekaligus keselamatan kelistrikan di lingkungan pendidikan.

Dalam sesi edukasi yang berlangsung interaktif, siswa-siswi mendapatkan pemahaman mengenai potensi bahaya listrik saat banjir, langkah aman mematikan aliran listrik ketika terjadi genangan, larangan menyentuh peralatan listrik dalam kondisi basah, pentingnya instalasi listrik yang sesuai standar, serta prosedur pelaporan apabila ditemukan potensi bahaya kelistrikan.

Materi disampaikan secara komunikatif melalui diskusi dan simulasi sederhana, sehingga mudah dipahami dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Antusiasme siswa terlihat dari aktifnya sesi tanya jawab dan partisipasi selama kegiatan berlangsung.

Ketua KSB Kelurahan Katimbang, Ruslan, menyampaikan bahwa edukasi ini sangat penting dalam mendukung kesiapsiagaan masyarakat dari sisi keselamatan kelistrikan. “Wilayah kami memiliki potensi risiko banjir, sehingga pemahaman tentang bahaya listrik saat bencana sangat diperlukan. Edukasi dari PLN ini membantu generasi muda agar lebih waspada dan mampu mengambil tindakan yang tepat,” ujarnya.

Kepala SMAN 21 Makassar, Drs. A.R. Subandi, M.Si., turut mengapresiasi inisiatif PLN dalam memberikan edukasi yang aplikatif kepada siswa. “Program ini memberikan wawasan yang sangat bermanfaat. Keselamatan kelistrikan bukan hanya tanggung jawab teknis, tetapi juga membutuhkan kesadaran individu. Kami berharap kegiatan seperti ini dapat terus berlanjut,” ungkapnya.

Sementara itu, General Manager PLN UIP Sulawesi, Wisnu Kuntjoro Adi, menegaskan bahwa edukasi keselamatan kelistrikan merupakan bagian dari komitmen PLN dalam mendukung ketangguhan masyarakat terhadap bencana. “Melalui program Katimbang Siaga Bencana, PLN tidak hanya membangun infrastruktur ketenagalistrikan, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat. Edukasi sejak dini menjadi kunci agar manfaat listrik dapat dirasakan secara optimal tanpa mengabaikan aspek keselamatan, terutama saat kondisi darurat,” jelasnya.

PLN berharap melalui edukasi yang berkesinambungan, siswa-siswi dapat menjadi agen perubahan di lingkungan keluarga dan masyarakat, sehingga tercipta budaya keselamatan kelistrikan yang kuat dan berkelanjutan. (*)