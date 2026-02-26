Awal ramadhan, PLN UIP3B Sulawesi dan Universitas Hasanuddin Perkuat Sinergi Pengembangan SDM dan Inovasi Ketenagalistrikan

Makassar,Upeks.co.id – PT PLN (Persero) Unit Induk Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban (UIP3B) Sulawesi meperkuat kerjasama antar instansi dengan Universitas Hasanuddin, kerjasama ini tertuang dalam nota kesepahaman tentang Pengembangan Bidang Pendidikan, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pertukaran Ilmu Pengetahuan, Penelitian dan Pengembangan serta Rekayasa dalam Lingkup Ketenagalistrikan.

Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan oleh General Manager PLN UIP3B Sulawesi, Fermi Trafianto, dan Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan, dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Eng. Adi Maulana, S.T., M.Phil., di Makassar.

Kerja sama ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat kolaborasi antara dunia industri dan perguruan tinggi, khususnya dalam mendukung pengelolaan sistem penyaluran dan pengatur beban tenaga listrik di Sulawesi. Ruang lingkup kerja sama meliputi penelitian dan pengembangan ketenagalistrikan, pendidikan dan pelatihan, pengembangan sumber daya manusia, pertukaran informasi dan ilmu pengetahuan, rekayasa teknologi, hingga pengabdian kepada masyarakat serta penerapan hasil studi dan inovasi.

General Manager PLN UIP3B Sulawesi, Fermi Trafianto, menyampaikan bahwa kolaborasi ini merupakan bentuk komitmen PLN dalam mendorong peningkatan kompetensi SDM dan inovasi berbasis riset. “Kami menyadari bahwa tantangan pengelolaan sistem ketenagalistrikan ke depan semakin kompleks. Oleh karena itu, sinergi dengan institusi pendidikan seperti Universitas Hasanuddin menjadi sangat penting untuk menghadirkan solusi berbasis kajian ilmiah, inovasi teknologi, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia,” ujarnya.

Lebih lanjut, Fermi menambahkan bahwa kerja sama ini juga membuka ruang kolaborasi dalam pengembangan teknologi berbasis digitalisasi sistem, peningkatan keandalan jaringan transmisi, serta optimalisasi pengaturan beban yang adaptif terhadap dinamika pertumbuhan sistem kelistrikan di Sulawesi. Ia berharap kemitraan ini mampu melahirkan riset aplikatif yang dapat langsung diimplementasikan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mitigasi risiko sistem.

Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan, dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Eng. Adi Maulana, S.T., M.Phil., menegaskan bahwa kerja sama ini sejalan dengan komitmen Universitas Hasanuddin sebagai Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum dalam melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi. “Melalui kemitraan ini, kami berharap hasil riset dan inovasi yang dikembangkan sivitas akademika dapat diimplementasikan secara nyata di sektor ketenagalistrikan, sekaligus memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah dan nasional,” ungkapnya.

Ia juga menyampaikan bahwa Universitas Hasanuddin siap mendorong keterlibatan dosen, peneliti, dan mahasiswa dalam proyek kolaboratif bersama PLN UIP3B Sulawesi, baik melalui program penelitian bersama, magang industri, tugas akhir berbasis kebutuhan industri, maupun inkubasi inovasi teknologi. Kolaborasi ini diharapkan menjadi jembatan penguatan link and match antara dunia pendidikan tinggi dan kebutuhan strategis sektor ketenagalistrikan. (*)