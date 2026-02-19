Asmo Sulsel Gelar Gong Xi City Ride, Rayakan Imlek 2026 Bersama Komunitas Honda di Bone

Bone, Upeks — Dalam rangka memeriahkan Hari Raya Imlek 2026, Astra Motor Sulawesi Selatan (Asmo Sulsel) menggelar kegiatan bertajuk Gong Xi City Ride pada Rabu, 18 Februari 2026. Kegiatan ini diikuti oleh 37 peserta yang terdiri dari anggota komunitas Honda Stylo, komunitas Honda Genio, serta perwakilan dealer sepeda motor Honda di area Bone.

City ride dimulai dari Astra Motor Bone dan mengambil rute menelusuri sejumlah titik pusat keramaian di Kota Bone. Rombongan kemudian finish di NSS Bone sebagai titik akhir kegiatan. Dengan nuansa kebersamaan dan semangat perayaan Imlek, kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi antar komunitas sekaligus mempererat hubungan antara Honda dengan masyarakat setempat.

Melalui kegiatan ini, Asmo Sulsel ingin semakin mendekatkan diri dengan masyarakat, khususnya konsumen dan anggota komunitas pecinta sepeda motor Honda di wilayah cakupannya, yakni Sulawesi Selatan, Barat, Tenggara, dan Ambon, termasuk Kabupaten Bone.

Selain menjadi momen perayaan, aspek keselamatan berkendara tetap menjadi prioritas utama dalam kegiatan ini. Seluruh peserta diwajibkan menggunakan perlengkapan berkendara lengkap dan mengikuti arahan koordinator lapangan. Kampanye #Cari_Aman yang selama ini digaungkan Asmo Sulsel terus ditanamkan kepada anggota komunitas maupun dealer, agar setiap kegiatan riding tetap berlangsung tertib, aman, dan nyaman.

Marketing Manager Asmo Sulsel, Kresna Murti Dewanto, menyampaikan bahwa Gong Xi City Ride menjadi salah satu bentuk pendekatan emosional Honda kepada komunitas dan konsumen di daerah.

“Melalui kegiatan seperti ini, kami ingin membangun kedekatan yang lebih kuat dengan komunitas dan masyarakat. Honda tidak hanya hadir melalui produk, tetapi juga melalui pengalaman kebersamaan. Namun di atas semuanya, tentunya keselamatan tetap menjadi prioritas,” ujar Kresna.

Ia menambahkan bahwa kegiatan komunitas seperti ini akan terus digelar di berbagai wilayah cakupan Asmo Sulsel sebagai bagian dari komitmen perusahaan untuk mendukung perkembangan komunitas Honda yang solid, aktif, dan tetap mengedepankan keselamatan di jalan raya.(*)