Asmo Sulsel dan Polres Gowa Edukasi Pelajar SMPN 5 Gowa, Tanamkan Kesadaran Berkendara Sejak Dini

Gowa, Upeks — Upaya menekan angka kecelakaan di kalangan usia muda terus digencarkan oleh Astra Motor Sulawesi Selatan (Asmo Sulsel). Kali ini, edukasi safety riding menyasar siswa-siswi SMPN 5 Gowa pada Rabu, 18 Februari 2026, dengan melibatkan kurang lebih 40 peserta. Kegiatan ini terselenggara melalui kolaborasi bersama Polres Gowa, sebagai bentuk sinergi dalam mengurangi potensi kecelakaan di usia pelajar.

Edukasi kali ini difokuskan sepenuhnya pada penguatan pemahaman teori. Sesi diawali dengan pre-test untuk mengukur sejauh mana pengetahuan siswa mengenai keselamatan berkendara dan aturan dasar lalu lintas. Hasil pre-test ini kemudian menjadi acuan dalam penyampaian materi agar lebih tepat sasaran.

Materi disampaikan oleh Wanny selaku instruktur safety riding Asmo Sulsel. Ia memaparkan berbagai faktor penyebab kecelakaan, terutama dari sisi human error atau kesalahan pengendara. Mulai dari kurangnya fokus saat berada di jalan, tidak menggunakan perlengkapan keselamatan, hingga kebiasaan bermain handphone saat berkendara menjadi poin penting yang ditekankan dalam sesi ini.

Wanny juga mengajak para siswa untuk memahami bahwa keselamatan bukan hanya tentang kemampuan mengendarai sepeda motor, tetapi juga tentang sikap dan tanggung jawab. Ia menegaskan bahwa membangun kesadaran sejak usia sekolah akan membentuk kebiasaan positif di kemudian hari, terutama ketika para siswa sudah memasuki usia yang diperbolehkan berkendara.

“Edukasi seperti ini penting diberikan sejak dini. Meski sebagian siswa mungkin belum aktif berkendara, pemahaman tentang risiko dan aturan lalu lintas harus sudah tertanam. Harapannya, ketika mereka sudah berada di usia produktif berkendara, mereka bisa menjadi pengendara yang lebih sadar dan bertanggung jawab,” ujar Wanny.

Dalam kegiatan tersebut, Asmo Sulsel juga menghadirkan Muhammad Hasbi Abdul Hafid, yang dikenal sebagai Duta #Cari_Aman. Kehadiran Hasbi menjadi perpanjangan tangan edukasi keselamatan berkendara di kalangan pelajar. Ia berbagi pengalaman serta sudut pandang anak muda terkait pentingnya memahami risiko di jalan raya dan bagaimana bersikap aman sebagai pengguna sepeda motor.

Untuk memastikan materi terserap dengan baik, kegiatan ditutup dengan post-test sebagai evaluasi pemahaman siswa setelah menerima edukasi. Hasilnya menunjukkan peningkatan pengetahuan yang signifikan, sekaligus menjadi indikator bahwa metode edukasi yang interaktif dan komunikatif efektif diterapkan di lingkungan sekolah. Sebagai bentuk apresiasi, beberapa siswa dengan hasil terbaik mendapatkan hadiah eksklusif dari Honda.

Melalui kegiatan ini, Asmo Sulsel berharap kolaborasi dengan Polres Gowa dapat terus berlanjut dalam membangun budaya tertib berlalu lintas di kalangan pelajar. Edukasi teori yang diberikan tidak hanya menjadi tambahan wawasan, tetapi juga menjadi langkah awal dalam menciptakan generasi muda yang lebih peduli terhadap keselamatan diri dan sesama pengguna jalan.(*)