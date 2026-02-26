Aniaya Junior Hingga Tewas, Bripda P Terancam 10 Tahun Penjara

MAKASSAR, UPEKS.co.id – Polda Sulsel mengungkap perkembangan penanganan kasus tewasnya seorang anggota polisi muda yakni Bripda Dirja Pratama, di barak akibat dugaan penganiayaan oleh seniornya.

Dari delapan saksi yang telah diperiksa, penyidik belum menemukan bukti adanya keterlibatan langsung secara bersama-sama dalam tindak pidana tersebut.

Berdasarkan keterangan saksi yang tempat tidurnya bersebelahan dengan korban, pada malam kejadian korban tidak tidur di tempat biasanya di dalam barak. Ia disebut tidur di luar bersama beberapa rekannya.

“Dari delapan saksi yang diperiksa, belum ada bukti langsung keterlibatan dalam pembunuhan. Namun ada dua orang yang kami duga melanggar disiplin dan kode etik,” ujar Kapolda Sulsel, Irjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro kepada wartawan, Kamis (26/2/2026).

Salah satu anggota yang diproses etik kata Kapolda yakni Bripda MA, yang diduga membersihkan darah di lokasi kejadian dengan maksud agar peristiwa tersebut tidak diketahui. Selain itu, seorang anggota lain yang disebut melihat kejadian namun tidak melaporkannya juga dikenai proses disiplin dan kode etik.

Adapun terduga pelaku utama, Bripda P disebut melakukan penganiayaan seorang diri dengan cara memukul korban berkali-kali sambil mencekik. Dugaan tersebut diperkuat hasil visum yang dikeluarkan oleh Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes).

“Yang terjadi adalah penganiayaan, bukan pengeroyokan. Sejumlah rekan satu angkatan korban juga menyatakan melihat langsung tindakan penganiayaan tersebut,” ucap Kapolda.

Dari hasil pendalaman sementara, motif penganiayaan diduga karena korban dianggap tidak menunjukkan sikap hormat atau loyal terhadap senior. Korban disebut beberapa kali dipanggil oleh pelaku pada malam hari, namun tidak menghadap.

“Keesokan paginya, usai salat subuh, korban kemudian dijemput oleh pelaku. Korban dianggap tidak loyal, itu motifnya,” ungkap Kapolda Sulsel.

Atas perbuatannya, terduga pelaku dijerat Pasal 468 ayat (2) atau Pasal 466 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara.

Irjen Pol Djuhandhani menyebut, proses etik terhadap Bripda P saat ini masih menunggu pemeriksaan lanjutan. Penyidik menargetkan sidang kode etik dapat digelar pekan depan. Selain proses pidana, pihaknya juga melakukan evaluasi internal untuk mencegah kejadian serupa terulang.

“Upaya yang telah dilakukan antara lain penegasan larangan pembinaan senior-junior berlebihan hingga mengarah pada kekerasan, serta pemisahan tempat tinggal antara anggota junior dan senior di barak,” sebut Kapolda.

Selain itu, penyelidikan juga dilakukan terhadap atasan langsung hingga dua tingkat di atas pelaku. Proses tersebut masih berjalan dan berada dalam penanganan Propam.(Jay)