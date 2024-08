Tak Bayar Setelah Naik Namanya, Pemilik Yubel Skincare Laporkan Enam Member Arisan

MAKASSAR, UPEKS.co.id — Pasca viralnya di beberapa platform media sosial dan beberapa media, baik cetak maupun online terkait dilaporkannya arisan bodong, Selebgram dan Pemilik Yubel Skincare Ayu Purnama, akhirnya melaporkan ke polisi member arisan yang bermasalah.

Laporan itu dilayangkan Ayu Purnama di Mapolrestabes Makassar melalui Kuasa Hukumnya, Andi Raja Nasution, pada Rabu (28/8/2024). Ada enam member arisan bermasalah yang dilaporkan.

Berdasarkan Laporan Polisi Nomor :1584 /VIII/2024/POLDA SULSEL/RESTABES MKS, yang dilaporkan adalah member arisan berinisial WDY. laporan Polisi Nomor: 1583 /VIII/2024/POLDA SULSEL/RESTABES MKS, yang dilaporkan adalah berinisial FTM.

Kemudian, Laporan Polisi Nomor:1582/VIII/POLDA SULSEL/ RESTABES MKS, yang dilaporkan berinisial STR. Laporan Polisi Nomor: 1585/VIII/2024/POLDA SULSEL/RESTABES MKS, yang dilaporkan adalah berisinial STM.

Selanjutnya, Laporan Polisi Nomor:1586/VIII/2024/POLDA SULSEL/RESTABES MKS, yang dilaporkan member arisan berisinial ADS dan laporan polisi Nomor: 1587 /VIII/2024/POLDA SULSEL/RESTABES MKS, yang dilaporkan berinisial IVT.

Kuasa Hukum Ayu Purnama, Andi Raja Nasution mengatakan, mereka dilaporkan karena diduga telah menggelapkan dana. Dimana setelah para member yang bersangkutan naik lot arisannya, tidak lagi membayar kewajibannya terhadap para member yang naik lot setelahnya.

Sehingga lanjut Andi Raja, owner arisan menutupi pembayaran para member (zonker) tersebut menggunakan dana pribadinya. Atas dasar tersebutlah sehingga mereka di laporkan, dan adapun nama nama member yang di laporkan masing-masing berinisial WDY, FTM, STR, STM, ADS dan IVT.

“Bahwa adapun kerugian yang di alami oleh korban (Ayu) seluruhnya dari enam member arisan baik get Rp 750 juta, get Rp 400 juta maupun get Rp 300 juta adalah Rp 2.011.100.000, “ucap Andi Raja, Rabu (28/8/2024).

Pria yang akrab disapa ARN ini, berharap laporan tersebut segera di tindaklanjuti dan di proses oleh penyelidik atau penyidik Satreskrim Polrestabes Makassar, demi kepastian hukum atas laporan kliennya tersebut.

“Kendati demikian, kami tetap mengedepankan asas kekeluargaan sebagai perwujudan pelaksanaan RJ (restorative justice), bilamana para terlapor beritikad baik (good faith) dengan memulihkan seluruh kerugian klien kami, “kata ARN.(Jay)