Poltekpar Gelar Job Fair Makassar 2024

Makassar, Upeks–Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Makassar melalui Bursa Kerja Khusus (BKK) akan menyelenggarakan Job Fair 2024 yang rencananya berlangsung pada tanggal 28 s.d 29 Agustus 2024 di kampus Poltekpar Makassar.

Job fair kali ini mengangkat tema “Innovate Your Career: Discover New Horizons at The Start-Up Job Fair 2024”, acara ini terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya.

Job Fair ini dirancang sebagai bentuk kepedulian Poltekpar Makassar dalam mendukung lulusan dan masyarakat umum untuk mendapatkan peluang kerja yang sesuai dengan keterampilan dan minat mereka. Melalui kegiatan ini, para pencari kerja diharapkan dapat menjajaki berbagai peluang karier yang disediakan oleh perusahaan-perusahaan terkemuka yang berpartisipasi.

Mursyidin, Kepala Unit BKK Poltekpar Makassar, menjelaskan, “Job Fair ini merupakan wujud komitmen Poltekpar Makassar dalam memperkuat peran sebagai penghubung antara lulusan kami dan dunia industri. Kami berharap, kegiatan ini dapat menjadi sarana yang efektif bagi para pencari kerja untuk bertemu langsung dengan calon pemberi kerja dan menggali potensi karier mereka.”

Dalam acara ini, Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar juga akan hadir untuk memberikan layanan pembuatan Kartu Pencari Kerja atau Pelayanan Ak.1 secara cuma-cuma kepada para peserta. Layanan ini bertujuan untuk membantu para pencari kerja dalam melengkapi persyaratan administrasi yang dibutuhkan untuk melamar pekerjaan.

Beberapa perusahaan ternama yang akan berpartisipasi sebagai exhibitor dalam Job Fair ini antara lain:

• PT. Anugerah Tujuh Samudera

• Hotel Aryaduta Makassar

• Anata Institute

• Archipelago International (Aston Makassar Hotel & Convention Center, Favehotel, Pantai Hotel Losari Makassar, Harper Perintis Makassar)

• Phinisi Hospitality

• Lion Air

• Baraka Hospitality

• Utata Space

• PT. Vifa Holiday Indonesia

• PT. Alorina Travel

• PT. Pelita Holiday

• PT. Inti Karsa Persada (Kalla Group)

Job Fair ini juga akan menghadirkan agenda “sharing session” yang akan diisi oleh beberapa pembicara inspiratif seperti Agum Lidel Pasigai (Travel Vlogger), Yudha Prawira Hasta (Founder & CEO Kelas Bebas Bicara), Wawan Darmawan (F&B Manager Aryaduta Makassar), dan Husain Muslimin (CEO Zetta Adi Communication). Sesi ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan motivasi baru bagi para pencari kerja dalam mengembangkan karier mereka.

Selain itu, Job Fair 2024 dirangkaikan juga dengan Pameran Inkubator Bisnis yang menampilkan stand-stand yang diisi oleh mahasiswa Poltekpar Makassar yang tengah merintis usaha. Kegiatan ini merupakan bagian dari program Unit Inkubator Bisnis Poltekpar Makassar terhadap pengembangan jiwa kewirausahaan di kalangan mahasiswa.

Dengan berbagai peluang yang ditawarkan, kami mengundang seluruh masyarakat, terutama para pencari kerja, untuk memanfaatkan kesempatan ini. Job Fair 2024 di Poltekpar Makassar ini gratis dan terbuka untuk umum. (*)