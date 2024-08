Pelanggan XL Axiata Bisa Aktivasi iMessage dan Facetime  

Jakarta, Upeks– Bagi para pengguna iPhone dan perangkat Apple lainnya, fitur iMessage dan FaceTime sangat esensial untuk memberikan kemudahan dan mendukung komunikasi mereka. Bagi pelanggan XL Axiata yang juga pengguna iPhone dan produk Apple, tentu saja kedua fitur bisa mereka manfaatkan secara maksimal dan #JadiLebihBaik. Dengan kata lain, tidak ada persoalan bagi pelanggan XL Axiata untuk tetap menggunakan keduanya.

iMessage merupakan layanan pesan aman yang dapat digunakan untuk mengirim dan menerima pesan di iPhone, iPad, Mac, atau Apple Watch Anda. Sementara itu, FaceTime merupakan aplikasi perangkat lunak eksklusif yang hanya didapatkan dalam produk Apple, berfungsi sebagai alat komunikasi virtual berbentuk audio visual.

Group Head Customer Contact Center XL Axiata, M. Yunus, mengatakan, “Tidak ada masalah bagi pelanggan XL Axiata untuk menggunakan iMessage dan FaceTime. Aktivasinya juga mudah, yaitu menggunakan nomor ponsel atau email. Bagi pelanggan yang kesulitan atau terkendala dalam melakukan aktivasi, bisa menghubungi layanan pelanggan kami. Kebijakan aktivasi ini telah berlaku dari sejak 1 April 2024. Selain itu, kini pelanggan pelanggan XL, AXIS, dan PRIORITAS juga bisa melakukan aktivasi nomor ponsel melalui SMS dengan tarif paling murah”.

Bagi pelanggan yang masih kebingungan untuk mengaktivasi iMessage dan FaceTime-nya, berikut langkah-langkah yang yang bisa diikuti:

Untuk aktivasi menggunakan nomor ponsel:

· iMessage dan FaceTime:

– Masuk ke Pengaturan

– Pilih iMessage

– Klik nomor yang akan digunakan untuk iMessage

– Klik pop-up konfirmasi yang muncul

– Tunggu sampai muncul centang biru di samping nomor ponsel

– iMessage aktif

Sedangkan untuk aktivasi menggunakan email:

iMessage:

Buka Settings pada perangkat Anda

Untuk aktivasi iMessage, klik Messages lalu klik Send & Receive

Pilih atau masukkan alamat email Anda

· FaceTime:

– Klik FaceTime

– Pada menu “You Can Be Reached By FaceTime At”, pilih alamat email Anda

– Ketika email sukses dipilih (centang biru), maka aktivasi iMessage dan FaceTime pada perangkat Apple Anda telah berhasil

Layanan aktivasi iMessage dan Face Time sejak Juli 2024 dengan tarif dasar mulai dari Rp. 600 per aktivasi. Biaya aktivasi ini merupakan yang paling murah dibandingkan operator lainnya yang memberlakukan tarif normal roaming untuk satu kali SMS aktivasi iMessage dan FaceTime.

Untuk informasi lebih lanjut, pelanggan bisa menghubungi call center di nomor 817 (berlaku tarif Rp 500/panggilan), email ke [email protected], menggunakan layanan chat Maya melalui fitur Live Chat dari aplikasi myXL dan AXISNet, atau mengakses website: www.xl.co.id.(rls)