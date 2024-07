Di Tengah Guyuran Hujan, Mentan Amran Turun Langsung Tinjau Lokasi Kunker Presiden Jokowi di Bone

BONE, Upeks.co.id — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meninjau lokasi kunjungan kerja Presiden RI di Desa Jaling, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel) yang direncanakan, Kamis 4 Juli 2024 besok.

Mentan mendarat di Bandara Arung Palakka, Kabupaten Bone, Rabu (3/7/2024) siang.

“Bapak Presiden akan meninjau program pompanisasi Kementerian Pertanian,” kata Mentan Andi Amran Sulaiman.

Sementara itu, Kadis Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan(TPHP) Kabupaten Bone, Andi Asman Sulaiman menyebut, Presiden Jokowi dijadwalkan akan meninjau pompa air sawah di Desa Jaling, Kecamatan Awangpone.

“Bapak presiden RI akan berkunjung ke Bone untuk melakukan penyaluran bantuan pompanisasi. Lokasinya di Desa Jaling Cumpiga Awalogading Kecamatan Awangpone yang mana lokasi tersebut hamparan sawah tadah hujan seluas 205 hektar 7 poktan, terang Andi Asman Sulaiman, Selasa (2/7/2024).

Menurutnya lokasi awal sebelumnya dijadwalkan di Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone untuk dilaksanakan panen raya, 80 kilometer dari Kota Watampone.

Namun, Sekretariat Presiden meminta lokasi kunjungan tak jauh dari Kota Watampone. Pasalnya, dijadwalkan Presiden Jokowi juga bakal meninjau Pasar Tradisional dan membagikan BLT kepada warga.

Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali dijadwalkan ke Sulawesi Selatan besok, Kamis, (4/7/2024).

Dari informasi yang dihimpun, Presiden Jokowi akan berada di Sulsel selama dua hari, 4-5 Juli 2024.

Berikut agendanya:

Kamis, 4 Juli 2024

• 08.00 Wib, Take Off dari Jakarta Menuju Makassar

• 10.20 Wita, Landing di Bandara Sultan Hadanuddin

• 11.00 Wita, 3 Heli Super Puma Take Off Menuju Kabupaten Bone

• 11.40 Wita, 3 Heli Super Puma Landing di Bandara Arung Palaka Kabupaten Bone

Kabupaten Bone

1. Peninajaun Pasar Tradisional/Rakyat dan Penyerahan Bantuan Tunai Langsung dan Bantuan Modal kerja

2. Desa Jaling, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, Peninjauan Pompa Air Sawah

3. Menuju Rumah Makan (Representative)

4. 14.20 Wita Menuju Helipad Bandara Arung Palaka, Take Off Menuju Kabupaten Sinjai

Kabupaten Sinjai

1. Peninjauan Pasar Tradisional dan Penyerahan Bantuan Tunai Langsung & Bantuan Modal kerja

2. RSUD Kabupaten Sinjai (Pelayanan BPJS Kesehatan & Pelayanan Rumah Sakit)

3. Menuju Bulukumba via Darat (Menginap di Bulukumba hotel yang representative)

Jumat, 5 Juli 2024: Kabupaten Bulukumba

1. Menginap di Hotel yang Alternatif : Hotel Hakunamatata, Hotel Same, Hotel Ammatoa Tanjung Bira

2. 07.30 Wita, Peninjauan Pasar Tradisional dan Penyerahan Bantuan Tunai Langsung & Bantuan Modal kerja

3. Peninjauan RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja Kab. Bulukumba (Pelayanan BPJS Kesehatan & Pelayanam Rumah sakit)

4. Menuju Bantaeng via darat

Kabupaten Bantaeng

1. Peninjauan Pompa Air, Desa Layoa, Kec. Gantarangkeke, Kabupaten Bantaeng. 500 Ha Luas Tanah Pertanian

2. Peninjauan RSUD Prof. Anwar Makatutu (Pelayanan BPJS Kesehatan & Pelayanan Rumah Sakit)

3. Sholat Jumat di Masjid Agung Syekh Abdul Gani Bantaeng

4. Menuju Rumah Makan (Makan Siang)

5. 14.00 Wita Menuju Helipad Lap. Hitam Pantai Seruni Bantaeng (Menuju Kabupaten Takalar)

Kabupaten Takalar

1. 14.30 Wita, Landing di Bendung Pamukulu

2. Peresmian Bendungan Pamukulu

3. 15.15 Wita, Menuju Bandara Sultan Hasanuddin via Heli Super Puma

4. 15.35 Wita, Take Off Menuju Jakarta