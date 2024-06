Mahasiswa Ilmu Komunikasi UIN Alauddin Raih 4 Kategori Juara Pada ICOSIS

Makassar, Upeks.co.id – 4 Mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK) Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar raih 4 kategori juara pada kompetisi internasional.

Ke-4 Mahasiswa tersebut meraih juara pada kegiatan International Competition Academic and Non Academic (ICOSIS) yang diikuti oleh mahasiswa dari berbagai prodi dan tingkatan, mulai dari S1, S2, dan S3 dengan diikuti mahasiswa dari berbagai negara seperti Malaysia, Thailand, Brunei Darussalam, Mesid dan Sudan.

Adapun Mahasiswa prodi Ilmu Komunikasi tersebut yakni Ade Armayani yang meraih juara as the 2nd Winner of Writing Poetry Competition, Andi Sahrah as the 2nd Winner of Presenter Competition, Rahmawati as the 3rd Winner of Newcasting Competition, dan Multhazam Danial as the 3rd Winner of Photography Competition.

Adapun jenis lomba yang dipertandingkan pada kegiatan tersebut yakni Presenter Competition, Short Film Competition, Newcasting Competition, English Singing Competition , and Qur’an Qori Qoriah Tilawah Competition, dimana masing-masing cabang lomba di ikuti sebanyak 15-20 orang mahasiswa.

Kaprodi Ilmu Komunikasi, Prof Dr Misbahuddin mengungkapkan rasa bangga dengan berhasilnya mahasiswa prodi ilmu komunikasi menggaet prestasi pada event internasional tersebut,

“Saya betul-betul bangga dengan mahasiswa prodi ilmu komunikasi, yang berhasil meraih juara, hingga 4 juara pada pergelaran internasional, dan masing-masing kejuaraan yang sesuai dengan kompetensinya sebagai mahasiswa pada prodi ilmu komunikasi,” ujarnya.