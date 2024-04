Periode April, Beli Motor Listrik Honda EM1 e: Ada Subsidi 7 Juta dan Diskon 1,5 Juta 

Makassar, Upeks – Astra Motor Sulawesi Selatan main dealer sepeda motor Honda untuk wilayah Sulawesi Selatan, Barat, Tenggara, dan Ambon, memberikan harga khusus pembelian sepeda motor listrik Honda EM1 e: dan Honda EM1 e: PLUS.

Special Program untuk pembelian sepeda motor listrik Honda EM1 e: dan Honda EM1 e: PLUS pada periode 27 Maret-30 April 2024.

Marketing Manager Astra Motor Sulselbar Kresna Murti menuturkan, keuntungan yang didapat konsumen dalam Special Program tersebut, yakni subsidi Rp7 juta dari program pemerintah dan tambahan diskon Rp1,5 juta.

“Special Program ini tentu memberikan kemudahan dan keuntungan kepada masyarakat yang ingin memiliki sepeda motor Honda EM1 e: dan Honda EM1 e: PLUS yang merupakan sepeda motor ramah lingkungan di Indonesia,” ucap Kresna, Minggu 7 April 2024.

Dijelaskan Kresna, Honda EM1 e: + Charger hadir dengan harga On The Road (OTR) Makassar Rp46.935.000, sedangkan Honda EM1 e: PLUS + Charger hadir dengan harga OTR Makassar Rp47.435.000.

Honda EM1 e: dan Honda EM1 e: PLUS adalah sepeda motor listrik yang berbeda dengan kendaraan listrik lainnya, karena dapat menghadirkan sensasi berkendara.

“Hal ini tidak terlepas dari berbagai keunggulan di segi desain yang compact dan modern, performa mumpuni, serta nyaman digunakan berkendara baik sendiri maupun berboncengan,” kata kresna.

Sementara itu, Area Sales Manager Honda Makassar Jeffery Tipawael menuturkan bahwa Special Program tersebut menjadi salah satu upaya Astra Motor Sulawesi Selatan untuk selalu mendekatkan Honda, terutama Honda EM1 e: dan Honda EM1 e: PLUS, kepada masyarakat.

“Ini menjadi salah satu upaya kami untuk memberikan pelayanan dan penawaran terbaik kepada konsumen Honda yang ingin memiliki Honda EM1 e: dan Honda EM1 e: PLUS,” tuturnya.

Keunggulan Honda EM1 e:

Honda EM1 e: dan Honda EM1 e: PLUS memiliki performa yang halus dan responsif layaknya sensasi menggunakan sepeda motor konvensional yang dihasilkan oleh motor penggerak dengan tenaga maksimal 1,7 kW. Dukungan baterai MPP e: yang dapat dilepas-pasang (detachable) turut memberikan kemudahan konsumen.

Dalam melakukan pengisian daya baterai, konsumen dapat melakukan pengisian daya dengan Honda Power Pack Charger e: dengan waktu pengisian daya 2,7 jam (160 menit) untuk 25%-75% dan 6 jam untuk 0%-100% selain itu konsumen juga dapat mengunjungi Honda Power Pack Exchanger e: untuk menukar baterai yang telah terisi penuh. Baterai MPP e: memiliki perlindungan IP65 yang membuat baterai ini tahan dari debu dan siraman air dari segala arah, serta memiliki standarisasi internasional UNR 136 sehingga memastikan jaminan kualitas dan keamanan baterai MPP e:.

Baterai Honda Mobile Power Pack e: (MPP e:) juga dilengkapi dengan sistem Battery Safety-Lock, membuat baterai ini stabil di tempatnya, memberikan keamanan bagi pengendara.

Honda EM1 e: telah dilengkapi dengan teknologi lampu LED di semua titik pencahayaan. Dalam mendukung mobilitas penggunaannya, sepeda motor listrik berdesain modern-compact ini juga dilengkapi dengan Inner Rack dan USB charger type A. Informasi penggunaan sepeda motor listrik ini telah didukung dengan digital panel meter yang dapat menunjukan kecepatan, jarak, jam, trip meter, pilihan mode daya (Standar dan hemat/ECON) serta indikator baterai. (*)