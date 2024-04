HBH IKAFE UNHAS  Lebih Tersebar dan Kreatif

Makassar, Upeks–Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi (IKAFE) Unhas kembali menggelar Halal Bi Halal (HBH) secara kreatif dan tersebar di beberapa tempat.

“Agar lebih menjangkau alumni yang jarang terlibat, dan juga alumni-alumni muda. Kalau hanya di satu tempat dan waktu, seperti yang jamak dilaksanakan, maka biasanya yang hadir itu-itu saja,” terang Hendra Noor Saleh, Ketua Umum Ikafe Unhas yang ikut road show HBH Ikafe kreatif di beberapa tempat.

Pada Minggu, 14 April 2024 misalnya, sejumlah alumni Ikafe Unhas berkumpul di Lesehan Kampoeng Sawah di Pangkep. Milik H. Lutfi Hanafi, alumni angkatan 1987 yang juga legislatif terpilih.

“Kami sangat bahagia, karena teman-teman dari Jakarta maupun Makassar, bersedia datang ke Pangkep menikmati menu seafood yang memang punya ciri khas,” sebut Lutfi, yang dulu Ketua Umum Senat Mahasiswa FE Unhas 1990-1991.

Lisa Jusuf Kalla Dan kawan-kawan tampak menikmati dan asik swafoto. “Tadinya sempat khawatir akan macet. Ternyata tidak ji tawwa. Hanya perlu 1 jam dari Makassar. Kita sudah biasa di Jakarta dengan waktu tempuh seperti itu,” kata Lisa JK, Koordinator Alumni Mendunia Ikafe Unhas itu.

Sore harinya, meluncur ke Nipah Mall. Di sana teman-teman IKAFE Akuntansi sudah menyambut dengan romantis.

Ketua Umum Ikafe Akuntansi Unhas, Amril Arifin, menyebut pemilihan tema “romantis” untuk lebih mengakrabkan alumni, mengenang masa mahasiswa dan menjangkau alumni baru.

Dresscode didominasi warna pink, ungu muda, merah muda. Didahului nonton bareng “Keluar Main 1994”, dilanjutkan Musik Senja di rooftop Nipah Mall dan aneka games.

Malam harinya, Angkatan 1989 menggebrak dengan tema “Temu Kangen 1989” di Novotel, Jl Sudirman Makassar. Angkatan yang dikenal banyak melahirkan CEO, direktur, dosen dan pengusaha sukses ini bertekad agar angkatan 1989 lebih solid dan aktif berpartisipasi dalam kegiatan Ikafe Unhas berikutnya.

“Senang sekali akhirnya event ini terwujud. Menghilangkan sekat, dan bersatu padu agar angkatan 1989 lebih kompak lagi,” sebur Gunawan owner sekaligus CEO Jalapari, sebuah grup usaha di Makassar yang sedang berkibar.

Tak cuma acara berbau formal. Silaturahmi Ikafe Unhas juga kreatif menyambangi usaha alumni yang tersebar di Makassar. Salah satunya, resto dan barbershop HRSTNG di jl Hertasning, milik H Ilham Suang yang dikenal sebagai tokoh dakwah mancanegara. Tak heran jika alumni yang hadir juga mendapat bonus tauziah dari shohibul bait. Sembari mengenang masa kemahasiswaan yang bahagia dan sarat dinamika.

Selain acara internal, pengurus Ikafe Unhas juga menjalin silaturahmi yang erat dengan Ikatek Unhas yang sedang melaksanakan Munas di Kampus Teknik Kabupaten Gowa.

“Terima kasih atas kehadiran Kak Hendra di berbagai acara teknik. Sungguh membuat sinergi yang makin erat,” sebut Sapri Pamulu yang terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Ikatek Unhas.

Selanjutnya juga menghadiri HBH Ika Unhas atas undangan Ketua Umum Andi Amran Sulaiman, yang juga Menteri Pertanian RI di AAS Building. Banyak ide dikaji untuk memperbaiki sinergi ke hal-hal konkret untuk kemajuan alumni Unhas.

Berbagi tugas dengan Ketua Umum Ikafe Unhas, Sekjen Ikafe Unhas Moh. Suaib Mappasila mengawal agenda-agenda silaturahmi yang penuh nuansa persaudaraan dan kegembiraan di ibukota. Ketua Senat Fakultas Ekonomi Unhas di jamannya tersebut, mengadakan openhouse di kediamannya di bilangan Pasanggrahan Jakarta Selatan dengan menyajiikan makanan khas Makassar untuk mengobati kerinduan kampung halaman bagi alumni yang belum pulang ke Makassar.

Ketua Bidang Pengembangan Organisasi dan SDM Andi Muhammad Sadat, Phd, Wasekjen II PP Ikafe Unhas Afandi Fatriah Mansyur, dan beberapa alumni lain lintas angkatan dan profesi berbahagia dan bersyukur dapat menikmati penganan dan kehangatan tuan rumah.

Tak selesai sampai disitu, wujud takzim kepada senior Sekjen juga mengunjungi langsung Ketua Bidang III Supardi Najamudin yang berlokasi di Pondok Kelapa Jakarta Timur bersama para pengurus lainnya. Alumni angkatan 89 tersebut terlihat antusias menyambut kedatangan yunior-yuniornya dengan menghidangkan sop tulang, rendang paru, mie goreng pedas dan kopi khas ala Kopiriolo yang merupakan brand rintisannya.

“ Kita perlu senantiasa memelihara silaturahmi, memperkuat kealumnian kita dan saling membahagiakan dengan pengalaman yang menginspirasi, motivasi yang menguatkan, dan dukungan kepada alumni untuk berbagai peluang, “ pesan Tenaga Ahli DPR RI ini.

Sebagai informasi, bahwa tindak lanjut dari sebaran halal bi halal Ikafe di Makassar dan Jakarta, akan diselenggarakan silaturahmi besar Ikafe yang akan diselenggarakan di Jakarta.

“Memang kami sedang mempersiapkan gong di akhir April ini. Untuk konsepnya, sabar ya, akan ada kejutan yang out of the box,” senyum koHen, sapaan akrab Hendra Noor Saleh. (*)