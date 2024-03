Yuuk Ajak Keluarga Buka Puasa di Kyriad Haka Makassar, Ada Paket Beli 10 Gratis 1

MAKASSAR, Upeks.co.id- Memasuki Bulan suci Ramadan, Hotel Kyriad Haka Makassar meluncurkan paket spesial ramadhan.

Mengusung Tema “Rasa Nusantara” paket buka puasa ditawarkan dengan dua versi yang sangat cocok untuk berbuka puasa dengan kerabat keluarga.

Yang pertama paket ekonomis dengan menu liwetan ala Kyriat dibandrol dengan harga Rp55 ribu perorang menariknya setiap pemesanan 10 orang akan mendapatkan gratis 1 berlaku juga untuk menu all you can eat.

Paket kedua menu all you can eat dibandrol dengan harga Rp85 ribu perorang.

Head Chef Kyriad Haka Makassar, Chef Rahmat setiap pengunjung yang berbuka puasa di sini akan disajikan beragam menu nusantara yang setiap hari menunya berganti.

“Jadi kalau setiap hari mau berbuka di sini tidak bakalan bosan karena menunya berbeda setiap harinya,” ucapnya

Dia menyebutkan, ada sekitar 50 puluhan menu yang disiapkan setiap harinya, ada juga stol-stol yang akan menambah varian berbuka puasa nantinya seperti stol mie, stol dessert, stol bakar-bakaran, stol gorengan.

Untuk liwetan sendiri kami siapkan menu yang tidak kalah enaknya, nasi liwet yang merupakan nasi uduk yang sudah diracik dengan bumbu spesial ala Kyriad Haka Makassar ditabur ikan penja atau teri medan di atasnya, ditambah ayam goreng, tahu tempe, sayur soup dan sayur tumis serta sambel korek spesial pastinya akan membuat buka puasa makin asyik.

“Kami siapkan juga tajil atau es buah untuk buka puasa sebelum menikmati nasi liwet dan es teh,” tambahnya.

“Untuk buka puasa kami siapkan di area rooftop lantai 6 yang bisa menampung 80-100 orang, untuk liwetan disiapkan di restauran lantai 1 dan di ruangan meeting. target kami hanya 200 orang perhari disesuaikan dengan kapasitas ruangan,” ujar GM kyriad Haka Makassar Andi Nurwahyu Jaelani

Selain promo buka puasa,selama bulan Ramadan Kyriad Haka Makassar juga menawarkan promo kamar mulai harga Rp300 ribuan untuk tipe superior dan Rp400 ribuan untuk tipe super deluxe dan family room.(Mim)