Vasaka Hotel Makassar Sambut Ramadan dengan Hadirkan Paket Bukavaganza Rempah Noesantara

Makassar, Upeks–Menyambut kemeriahan Ramadhan, Vasaka Hotel Makassar menggelar acara launching promo bertajuk “Bukavaganza Rempah Noesantara” yang dilaksanakan hari Senin, 4 Maret 2024.

Paket bukavaganza ini mulai diberlakukan tepat pada 1 Ramadhan 1445 H. Cukup dengan membayar seharga Rp.125.000,- tamu sudah bisa menikmati all-you-can-eat di Canting Restaurant dengan diiringi live music yang menambah kemeriahan buka puasa bersama teman ataupun keluarga.

Sesuai dengan konsepnya bukavaganza ini menitikberatkan sajian dari rempah-rempah asli nusantara dalam pengolahannya, sehingga nyaman di lidah masyarakat lokal.

Seperti beberapa menu berikut yang tentunya akan sangat diminati oleh para tamu, terdapat sajian ta’jil seperti bubur kacang ijo, kolak pisang/ubi, bassang, wedang ronde, es dawet, dll.

Untuk menu hidangan utama ada sajian sup kimlo, sup ayam jahe, sup kembang sosis, sup brenebon, sup ayam tangkar, sup sosis dan sayuran, sup jagung asparagus, sup bakso tahu, nasi goreng merah, nasi goreng jawa, dll juga ada beberapa foodstal menghadirkan sajian seperti nasi liwet, nasi kebuli, nasi briyani, serta live cooking aneka gorengan, waffle dan pan cake dan tentunya es campur corner dan beberapa sajian minuman es segar lainnya.

“Promo spesial kami hadirkan untuk tamu yang ingin berbuka puasa untuk 12 orang, cukup membayar 11 orang saja, para tamu akan dimanjakan dengan berbagai pilihan menu yang bervariasi setiap harinya, mulai dari makanan pembuka dan penutup di buffet, hingga menu yang disajikan di live cooking station,” kata Isna, Sales Marketing Manager Vasaka Hotel Makassar kepada awak media.

“Kami berharap Ramadhan kali ini betul-betul menjadi bulan yang penuh berkah dan bermakna sehingga tugas kami menyediakan fasilitas dan berbagai menu berbuka yang Istimewa bagi para tamu yang menjalankannya,” tambahnya lagi. (*)