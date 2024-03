Usung Tema Energi Ramah Lingkungan, Dua Jurnalis Sulawesi Selatan Terima Penghargaan Direktur Utama dalam PLN Journalist Awards 2023

Makassar, Upeks.co.id – PT PLN (Persero) menyerahkan penghargaan bagi pemenang PLN Journalist Awards 2023 bertema Energi Ramah Lingkungan Membangun Keberlanjutan dan Tingkatkan Kesejahteraan. Sebanyak 18 karya jurnalistrik terbaik terpilih dari total 1.120 karya yang ikut serta dalam ajang tersebut.

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo kepada para pemenang di PLN Kantor Pusat, Jakarta, Rabu (20/3).

Jurnalis SindoMakassar.com, Muchtamir yang meraih juara II kategori karya foto cerita menjelaskan PLN Journalist Award merupakan ajang kompetisi karya jurnalistik yang sangat prestisius. “Ajang ini memacu kreatifitas, kredibilitas dan kepekaan para jurnalistik menyajikan berita baik audio visual, tulisan dan fotografi. Semoga ajang ini terus berlanjut,” pungkas Muchtamir.

Sementara itu, jurnalis Kompas TV Makassar yang menyabet juara III kategori karya audio visual _hard news_, Ramaluddin turut merasa senang karena ajang tersebut merupakan bentuk apresiasi dari PLN kepada teman-teman jurnalis yang selama ini memberitakan seluruh kegiatan PLN untuk di sebarluaskan ke publik. “Dengan tema ‘Energi Ramah Lingkungan’ ini, merupakan bentuk nyata dari PLN untuk terus merawat bumi demi kelangsungan anak cucu kita nanti,” ujar Ramaluddin.

“Alhamdulillah saya bisa mendapatkan peringkat ketiga di kategori Hard News Audio Visual, dimana salah satu liputan yang saya angkat tersebut lebih menampilkan bagaimana upaya PLN untuk melestarikan cagar budaya gunung kars di Kabupaten Maros yang bisa dinikmati dikemudian hari tanpa dicemari lingkungan. Para pemilik perahu tersebut juga sudah beralih ke perahu listrik,” tambahnya.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, apresiasi ini merupakan bukti kekompakan, kebersamaan, dan semangat yang sama antara PLN dan insan jurnalis di seluruh Indonesia dalam memberikan informasi publik yang berkualitas.

Menurutnya, selama ini jurnalis telah banyak membantu perseroan dalam memberikan edukasi dan menyampaikan informasi upaya heroik PLN dalam menghadirkan energi bersih bagi masyarakat.

Dengan dukungan para jurnalis, sepanjang tahun 2023 PLN mampu menghasilkan lebih dari 174 ribu pemberitaan yang dimuat lebih dari 4,5 ribu media. Selain itu, PLN meraih 12 penghargaan dan dinobatkan menjadi _Best of the Best Communications_ dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir pada ajang BUMN Corporate Communications and Sustainability Summit (BCOMSS) 2024.

“Itu bukan hanya prestasi PLN, tetapi itu adalah prestasi dari rekan-rekan jurnalis yang sudah _mengcover_ PLN secara positif. Tentu saja ini adalah tinta emas pejuang jurnalis yang sudah berjuang,” ucap Darmawan.

Dirinya menambahkan, dalam tiga tahun terakhir, pihaknya melakukan transformasi proses bisnis, termasuk dalam sektor komunikasi. Menurutnya sektor komunikasi korporat sangat penting untuk menjembatani informasi perusahaan kepada publik.

“Dulu, PLN kalau menyampaikan informasi ke media itu tidak terstruktur, terlalu teknis sehingga membuat rekan-rekan jurnalis kebingungan, selain itu juga kurang responsif. Kemudian saya minta ke tim lakukan transformasi. Sekarang, tim komunikasi PLN jauh lebih responsif, narasinya pun akurat dan efektif. Hubungan dengan jurnalis juga semakin erat,” tutur Darmawan.

Semakin eratnya kolaborasi antara media dan PLN terbukti dari semakin bertambahnya karya jurnalis yang mengikuti ajang ini. Pada tahun 2020, jumlah peserta hanya sekitar 406 karya, meningkat menjadi 1.120 karya pada 2023.

Darmawan mengatakan, apresiasi ini merupakan bukti kekompakan, kebersamaan, dan semangat kekeluargaan yang dibangun antara PLN dan insan jurnalis di seluruh Indonesia.

Menurutnya, selama ini kolaborasi PLN dan awak media terus berjalan, juga banyak membantu perseroan dalam menyampaikan informasi, memberikan edukasi, meluruskan fakta–fakta dalam menyampaikan segala hal terkait ketenagalistrikan pada masyarakat Indonesia.

“Saya begitu mengapresiasi adanya komunikasi antara insan pers dengan PLN. Dengan adanya kolaborasi ini, informasi terkait kerja keras yang dilakukan PLN bisa diterima masyarakat,” ucap Darmawan.

Pada kesempatan yang sama General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat (UID Sulselrabar), Moch. Andy Adchaminoerdin turut mengapresiasi sumbangsih insan pers di Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat dalam menyampaikan edukasi dan informasi ketenagalistrikan kepada masyarakat. “Luar biasa dari 18 finalis, jurnalis dari Sulawesi Selatan mampu menyabet dua juara. Terima kasih kepada media yang turut memberikan karya terbaiknya dalam memberitakan informasi positif kepada masyarakat,” ujar Andy.

Andy juga optimis dengan terjalinnya kolaborasi PLN dengan awak media yang selama ini berjalan, informasi positif dapat tersampaikan kepada khalayak. Dirinyapun menilai transisi energi yang kini digelorakan juga mampu terkomunikasikan dengan baik berkat andil besar dari rekan-rekan jurnalis.