Sambut Ramadhan, Sunsilk, Citra, dan Glow & Lovely Gelar #AksiCantik Bersama 1.500 Santri Putri di Makassar

Makassar, Upeks– Lebih dari sekedar batasan fisik, kecantikan dapat ditunjukkan melalui aksi yang diberikan kepadadiri sendiridan banyak orang. Selain merawat diri, perempuan dapat merawat aksi kebaikan yang akan memancarkan kecantikan abadi melalui aksi yang memberikan dampak dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, #AksiCantik menggambarkan upaya merawat keduanyayaitu kecantikan luar dan kebaikan dalam. Sunsilk, Citra dan Glow & Lovely memahami perasaan banyak perempuan saat ini, dan melalui aksi positifnya, kami membantu memberdayakan perempuan muda, khususnya perempuan muslimah dalam memasuki bulan ramadhan ini.

Dengan wujud #AksiCantik yang sudah kami jalani di berbagai pesantren seperti Kota Banjarmasin, Semarang, dan Bandung, kami sangat mendukung untuk terus melanjutkan aksi ini di berbagai pesantren kota lainnya. Kami berharap melalui program pemberdayaan perempuan dapat memberikan inspirasi, motivasi dan juga dampak positif bagi seluruh santri putri dan remaja muslim lainnya untuk terus meningkatkan rasa percaya diri pesantren. Semoga setiap langkah yang kita ambildapat wadah untuk perubahan yang lebih baik, tidak hanya bagidirikitasendiritetapi jugabagimasyarakat luas,” ujar Putri Paramita, Beauty & Wellbeing Marketing Lead Unilever Indonesia, belum lama ini.

Kegiatan pemberdayaan perempuan #AksiCantik kali ini diikuti oleh lebih dari 1.500 santri putri di Pondok Pesantren Madani UIN di Makassar, dan turut didukung dan dihadiri DR.KH. Syamsuri SS,MA Pimpinan Pondok Pesantren Madani UIN dan Kepala Tim Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan yaitu H Burhannudin, serta Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten gowa Provinsi Sulawesi Selatan

H. Aminuddin, S,Ag., M.Ag.

Dukungan dan sambutan hangat disampaikan H Burhannudin selaku Kepala Tim Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi.

“Sebagai pemerintahan Kementerian Agama, kami menilai program ini sangat mendukung kegiatan positif dimana anak-anak santri bisa hidup bersih dengan diadakannya edukasi tentang menumbuhkan rasa percaya diri, menebar kebaikandan perilaku hidup sehat serta bersih. Ini artinya kita harus menerapkan di kehidupan sehari-hari kita, terlebih program ini sejalan dengan visidan misi program pemerintah kementrian agama dan pesantren,”ungkap Burhanuddin.

Tak berhenti di sini, program #AksiCantik yang merupakan wujud nyata kepedulian Sunsilk, Citra, dan Glow & Lovely terhadap pemberdayaan perempuan, khususnya perempuan Muslim, akan terus berlanjut ke berbagai kota lainnya. Beberapa perempuan muda menginspirasi juga dihadirkan sebagai pemateri dalam kegiatan ini, diantaranya Anggubatary, Business Woman, dalam sesi talkshow bersama Sunsilk yang mengusung tema tema “ Tips & Trick How to Build Your Small Business,” Julia Garninda, pemilik dan sekaligus sebagai fasilitator lokakarya seni kriya di Hora Craft, dalam sesi talkshow dan kelas tangan-tangan bersama Citra Craftpreneur, dan Ananza Prili, Digital Creator dan Psikolog alumni Universitas Indonesia, dalam talkshow Education bersama Glow & Lovely yang membawakantema “Being a Highly Educated Women. ”

Adanya berbagai aksi positif yang telah terjadi di berbagai kota dan akan terus berlanjut membantu memberikan dampak positif yang memperkuat pemberdayaan santri putri. Mereka menjadi terdorong untuk terus melakukan berbagai aksi baik dalam bidang pendidikan, bisnis, maupun kreativitas dalam kehidupan sehari-hari.

Mari gaungkan kebaikansebagai wujud nyatakecantikan lewat #AksiCantik. (rls)