Sambangi Kendari Gelar Riding Test, Astra Motor Sulsel Intens Dekatkan New Honda Stylo 160 kepada Masyarakat

Kendari, Upeks–Astra Motor Sulawesi Selatan selaku main dealer sepeda motor Honda untuk wilayah Sulawesi Selatan, Barat, Tenggara, dan Ambon, menggelar Bukber With New Stylo 160 di Tanamera Coffee, Kendari, Sabtu (23/3/2024).

Ada banyak aktivasi dalam acara tersebut, mulai dari buka bersama jurnalis, influencer, dan Community IMHK, bagi-bagi takjil, city rolling, sampai riding test New Honda Stylo 160.

Marketing Manager Sultrabon Adrian Arlim menuturkan bahwa kehadiran New Honda Stylo 160 yang merupakan skutik premium fashionable 160cc pertama di Indonesia dapat memikat semua pihak yang hadir dalam Bukber With New Stylo 160.

“New Honda Stylo 160 dapat memikat berbagai pihak yang menghadiri Bukber With New Stylo 160 di Kendari. Lalu, ini menjadi upaya kami untuk mendekatkan Honda Jagoanku kepada masyarakat yang ingin merasakan sekaligus memiliki motor New Honda Stylo 160,” ucap Adrian.

Melalui balutan desain modern klasik retro dan performa sepeda motor terbaik di kelasnya, New Honda Stylo 160 menjadi jawaban atas kebanggaan berkendara yang sesungguhnya saat mengekspresikan gaya hidup sehari-hari.

New Honda Stylo 160 dihadirkan untuk menjawab kebutuhan konsumen terhadap skutik berkarakter fashionable yang dapat memberikan rasa bangga dan percaya diri untuk menemani pengalaman berkendara yang berkelas dan berbeda dari sebelumnya.

Kehadiran fitur-fitur menarik yang canggih dengan inovasi terkini seperti lampu depan LED yang ikonik, Honda smart key, maupun USB charger type A yang mampu menjawab kebutuhan sehari-hari dengan lebih berkelas dan nyaman dalam mengendarai New Honda Stylo 160.

Edukasi Safety Riding

Selain itu, Bukber With New Stylo 160 semakin meriah dengan adanya edukasi safety riding dari Instruktur Safety Riding Asmo Sulsel Wanny.

Dalam acara tersebut, Wanny menyatakan bahwa keselamatan berkendara menjadi hal paling krusial saat mengaspal di jalan raya dengan sepeda motor. Selain melindungi diri sendiri, penerapan safety riding dapat melindungi pengendara lain.

Wanny juga menekankan bahwa ada lima standar safety riding untuk #Cari_Aman dan berkendara dengan nyaman di jalan raya. Pertama, menggunakan perlengkapan safety riding, mulai dari helm SNI, celana panjang, sampai sepatu. Kedua, membawa surat-surat kendaraan lengkap.

Kemudian, pengendara harus memprioritaskan pejalan kaki, terutama saat akan melintasi zebra cross harus mengurangi kecepatan. Keempat, mematuhi dan menaati peraturan lalu lintas. Terakhir, memastikan kendaraan maupun perlengkapan sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan.

“Mari terapkan safety riding dengan baik dan benar selama berkendara di jalan raya. Keselamatan dan kenyamanan adalah hal penting yang mesti dipenuhi oleh semua pengendara,” tandas Wanny. (jar)