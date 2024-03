Prudential Indonesia Luncurkan Asuransi Jiwa PRUFuture, Sasar Milenial dan Gen Z

MAKASSAR, UPEKS.co.id— Berbekal pengalaman lebih dari 28 tahun di industri asuransi Tanah Air, PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) hadirkan Asuransi Jiwa PRUFuture, inovasi asuransi jiwa yang simpel, mudah untuk dipahami, dengan premi terjangkau, serta memiliki berbagai manfaat yang optimal guna melindungi dana masa depan keluarga kini dan nanti.

Diketahui, ASEAN Insurance Surveillance Report 2022 mencatat angka penetrasi asuransi di Indonesia pada 2022 apabila dibandingkan Produk Domestik Bruto (PDB) masih berada pada level 1.4%, jauh tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga ASEAN seperti Malaysia (3.8%), Thailand (4.6%) atau bahkan Singapura (12.5%). Mengutip data Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) pada kuartal tiga 2023, dari 94,18 juta jumlah tertanggung baru sebanyak 26 juta jumlah tertanggung individu yang memiliki asuransi sebagai proteksi perencanaan keuangan keluarga. Hal ini menunjukkan kepemilikan polis individu masih perlu diperluas.

Padahal jika melihat data survei Empowering Aspirations: Financial Preparedness in Asia yang dilakukan Prudential plc di lima negara (Singapura, Malaysia, Thailand, Hong Kong, dan Indonesia), menyebutkan bahwa generasi milenial dan Z mulai memberi perhatian pada pentingnya perlindungan dengan menyisihkan sebagian penghasilan mereka untuk berasuransi, dimana mayoritas generasi millenial dan Z sebesar 82% menganggap pentingnya asuransi sebagai jaring pengaman (safety net) dalam menjaga stabilitas keuangan mereka. Oleh karenanya, guna menjawab tantangan dan peluang tersebut, Prudential Indonesia meluncurkan produk asuransi jiwa yang #SimpelTapiBerarti, PRUFuture.

Karin Zulkarnanen, Chief Customer and Marketing Officer Prudential Indonesia mengatakan, pihaknya merancang Asuransi Jiwa PRUFuture dengan masa pembayaran premi yang fleksibel agar lebih terjangkau oleh masyarakat dari berbagai kalangan, khususnya bagi keluarga muda, pengantin baru dan anak-anak muda yang baru mulai berasuransi.

Data Indonesia Gen Z Report 2024 menyebutkan 73,7% generasi Z sudah memikirkan untuk menikah dan membina keluarga. Itu artinya mereka akan mulai memikirkan tentang cRa melindungi keluarga tidak hanya sekadsr fisik semata, tapi juga secara finansial.

“Melalui Asuransi Jiwa PRUFuture yang #SimpelTapiBerarti, Prudential Indonesia ingin produk asuransi jiwa semakin mudah dipahami. Selain itu terjangkau secara budget, khususnya bagi keluarga muda yang mulai mempersiapkan ketahanan keuangan keluarga yang baru dibangun, dan dapat memberikan manfaat optimal yang mampu mengakomodir berbagai kebutuhan nasabah,” tambah Karin.

Asuransi Jiwa PRUFuture sebagai produk asuransi jiwa tradisional memberikan perlindungan jiwa atas risiko meninggal dunia sampai dengan Tertanggung berusia 120 tahun. Produk ini tersedia dalam mata uang Rupiah (IDR), yang menawarkan premi dengan harga terjangkau mulai dari Rp500 ribu per bulan.

Selain itu, terdapat pilihan Masa Pembayaran Premi fleksibel yang dapat dipilih antara 5, 10, atau 15 tahun dan pembayaran premi dapat dilakukan melalui autodebit sehingga memberikan kepastian dalam pembayaran premi secara tepat waktu dan kenyamanan dalam pembayaran untuk nasabah.

Tidak hanya itu, Asuransi Jiwa PRUFuture juga memberikan potongan premi hingga 40% untuk Polis dengan mata uang Rupiah, apabila Uang Pertanggungan yang diajukan oleh Pemegang Polis memenuhi kriteria yaitu diatas 5 miliar rupiah dan sesuai dengan premi yang ditentukan oleh Prudential Indonesia.

Keunikan lain yang menjadikan Asuransi Jiwa PRUFuture unggul adalah dua manfaat utama yang ditawarkan. Pertama, manfaat meninggal dunia berupa 100% Uang Pertanggungan jika Tertanggung Utama meninggal dunia dalam Masa Pertanggungan (hingga Tertanggung berusia 120 tahun).

Kedua, manfaat Bebas Premi jika Tertanggung mengalami kondisi kritis dalam Masa Pembayaran Premi setelah melewati masa tunggu kondisi kritis (90 hari kalender) sejak Tanggal Mulai Pertanggungan atau Tanggal Pemulihan Polis terakhir, mana yang terakhir terjadi dan Polis tetap berlaku.

Selama masa peluncuran produk baru, Nasabah akan mendapatkan Ekstra Uang Pertanggungan sampai dengan 10% untuk pengajuan polis hingga 31 Maret 2024 dan polis terbit hingga 30 April 2024. Informasi detail dapat didapatkan pada tautan https://bit.ly/ PRUFutureEkstraUP.

Tidak hanya itu, bagi nasabah yang menginginkan proteksi dalam mata uang Dolar Amerika Serikat (USD), Asuransi Jiwa PRUFuture juga tersedia dengan premi mulai dari USD 100 per bulan. Selain itu, terdapat potongan premi hingga 20% untuk Polis dengan mata uang USD apabila Uang Pertanggungan yang diajukan oleh Pemegang Polis memenuhi kriteria yaitu diatas USD 750.000 dan sesuai dengan premi yang ditentukan oleh Prudential Indonesia.

“Kami berharap dengan berbagai manfaat yang ditawarkan Prudential Indonesia melalui Asuransi Jiwa PRUFuture, masyarakat jadi semakin #YakinMelangkah dan lebih siap dengan berbagai kondisi ketidakpastian di masa kini dan nanti. Harapan ini sejalan dengan komitmen berkelanjutan Prudential Indonesia menjadi mitra terpercaya dan pelindung bagi nasabah, sehingga memiliki ketahanan finansial yang kuat, baik untuk generasi saat ini maupun generasi mendatang,” tutup Karin. (jir)

Keterangan foto:

(dari kiri) Dewi Mayasari, Head of Internal Stakeholder and Customer Communications Prudential Indonesia; Karin Zulkarnanen, Chief Customer and Marketing Officer Prudential Indonesia; dan Junaedy Aries Wijaya, Head of Product Design Prudential Indonesia memperkenalkan produk terbaru Prudential Indonesia, yaitu PRUFuture.(muhajir)