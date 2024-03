Poltekpar Makassar Kembali Gelar Widya wisata Tahun 2024

Makassar, Upeks.co.id — Poltekpar Makassar kembali melaksanakan Widyawisata Tahun 2024 dengan tema “Explore the future in the era of the millennal tourism generation” Kegiatan yang rutin diselenggarkan setiap tahun tersebut berlangsung selama tiga hari, dimulai pada 29 Februari – 2 Maret 2024.

Adapun Widyawisata ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dasar lintas jurusan (Hospitaliti, Perjalanan dan Kepariwisataan) yang ada di Poltekpar Makassar terkait operasioanal pada Industri Perhotelan, Industri Travel Agen serta Pengelola Daya Tarik Wisata.

Seperti tahun-tahun sebelumnya kegiatan Widyawisata Poltekpar Makassar tahun 2024 diikuti oleh seluruh mahasiswa semester 2 dari 8 program studi. Widyawisata tahun ini juga dilaksanakan di tiga hotel berbintang di Kota Makassar, yaitu Hotel Aston, Hotel Aryaduta dan Hotel Ibis Makassar.

Widyawisata 2024 dibuka secara resmi oleh Direktur Poltekpar Makassar, Bapak Herry Rachmat Widjaja., MM.Par., CHE, beliau menyampaikan harapannya bahwa para peserta dapat melihat dan memanfaatkan fasilitas pembelajaran diluar kampus ini yang kedepannya berguna dimasa depan, jelasnya.

“Kita patut bersyukur dapat mengikuti kegiatan ini dengan gratis tanpa membayar sepeser pun, saya yakin kita mendapatkan banyak hal dengan mengunjungi tempat wisata, mendapatkan pembekalan public speaking, mendapatkan ilmu perhotelan dengan melakukan tour hotel. Semoga ini menjadi pengalaman dan ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua” jelasnya.

Kegiatan ini diawali dengan kunjungan ke Daya Tarik Wisata yaitu Taman Arkeologi Leang-Leang, Taman Purbakala Sumpang Bita, dan Permandian Dolli Bungaeja. Berbeda dari tahun sebelumnya, pada tahun ini harinya para peserta diberikan materi Public Speaking untuk mengasah kemampuan peserta yang diisi narasumber dari Kelas Bebas Bicara.

Kemudian pada hari kedua kegiatan diisi dengan hotel tour serta paparan oleh beberapa narasumber yang merupakan profesional atau praktisi di bidang kepariwisataan di masing-masing hotel para peserta.

Pada malam kedua seluruh peserta melakukan makan malam, pengumuman pemenang lomba video Widyawisata, dan kesan-kesan yang dirasakan tiga orang perwakilan peserta selama kegiatan Widyawisata 2024 berlangsung. Kegiatan Widyawisata 2024 ditutup dengan persembahan hiburan perwakilan dari masing-masing program studi yang dilakukan di Hotel Dalton Makassar.

Wandy salah seorang peserta Widyawisata menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh panitia yang telah mempersiapkan kegiatan ini dengan baik. Dirinya merasa senang bisa menjadi peserta widyawisata dan mendapatkan banyak pengetahuan baru tidak hanya berkaitan dengan program studinya saja tetapi juga mendapatkan pengetahuan lintas program studi seperti perhotelan bahkan public speaking.(rls)